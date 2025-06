Tranh cãi dịch vụ thuê trai đẹp, lái xe sang đưa đón ở Trung Quốc

Chi hàng trăm nhân dân tệ để thuê trai đẹp đưa đón, nhiều phụ nữ Trung Quốc coi đây là cách giúp giải tỏa căng thẳng song gây lo ngại về vấn đề an toàn.

Dịch vụ di chuyển bằng xe sang, tài xế trẻ trung, điển trai được nhiều phụ nữ Trung Quốc yêu thích. Ảnh minh họa: Richard Ramos.

Tại các thành phố Trung Quốc như Thượng Hải, Hàng Châu và Hạ Môn thời gian gần đây, trào lưu sử dụng dịch vụ được gọi là "vi vu thành phố" đang thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Cụ thể, dịch vụ được cung cấp bởi những nam giới trẻ điển trai, thường là các sinh viên giàu có, sử dụng xe sang của gia đình vào thời gian rảnh rỗi để chở khách nữ, theo South China Morning Post.

Những loại xe phổ biến của dịch vụ này bao gồm Porsche, Ferrari hay Rolls-Royce, trong khi Mercedes-Benz và BMW là những lựa chọn thay thế có giá cả phải chăng hơn.

Một người đàn ông, được biết đến với nick name "Past as the Wind", chia sẻ anh là nghiên cứu sinh cao 1,80 m, từng làm doanh nhân. Anh đăng ảnh chụp ở phòng gym, tạo dáng bên chiếc Porsche Cayenne, ra giá 88 nhân dân tệ (khoảng 12 USD )/chuyến đi.

Anh cho biết có thể "đóng vai" là anh trai, bạn trai hoặc quản gia riêng cho các vị khách trong suốt chuyến đi giới hạn trong thành phố. Anh thành lập một nhóm đặt xe với khoảng 400 thành viên, nhận nhiều lời khen từ khách hàng như xe có mùi dễ chịu, tài xế lái êm và có thái độ thoải mái, hòa đồng.

Một người đàn ông khác đến từ Vũ Hán, được gọi là "Lemon Can", cung cấp dịch vụ với xe Ferrari, giá 99 nhân dân tệ (gần 14 USD )/nửa giờ. Anh sẵn lòng trò chuyện với khách về sự căng thẳng trong công việc hay các mối quan hệ trong suốt chuyến đi.

"Khách hàng cũng có thể trải nghiệm những cú bứt tốc mạnh mẽ và tận hưởng tiếng gầm rú của động cơ", chàng trai 24 tuổi giới thiệu, tự nhận bản thân là người đam mê đua xe.

Wang, sinh viên tốt nghiệp đại học tại Phúc Kiến, cho biết anh đã phục vụ 6 hành khách nữ, chủ yếu là sau giờ làm việc, đưa họ đi dạo dọc bờ biển ngắm cảnh.

"Nhiều người trong số họ cởi mở trò chuyện về các mối quan hệ và tôi giúp họ phân tích, hiểu được hành động của bạn trai mình", anh nói.

Nhiều chàng trai giàu có ở Trung Quốc dùng xe sang làm dịch vụ đưa đón khách nữ. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Một người phụ nữ, đau khổ sau khi chia tay vì người yêu ngoại tình, đã khóc trong xe của Wang nửa tiếng. Sau đó, cô cảm ơn anh và ôm anh một cách lịch sự.

"Tôi tin rằng rất nhiều người cần kiểu hỗ trợ này từ người lạ. Chiếc ôtô có thể trở thành một không gian thoải mái, vỗ về", anh nói.

Wang dự kiến tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình vào cuối năm nay. Song hiện tại, anh tận dụng thời gian rảnh để luyện lái xe và gặp gỡ nhiều người mới.

Tuy nhiên, một số dân mạng bày tỏ sự lo ngại về vấn đề an toàn của loại dịch vụ này, chỉ ra khả năng tài xế có thể biết địa chỉ nhà của những phụ nữ sống một mình.

Wang khẳng định anh yêu cầu khách đặt xe qua ứng dụng gọi xe, đảm bảo mỗi chuyến đi đều được theo dõi và giám sát. Một trong những khách hàng của Wang chia sẻ rằng hình thức di chuyển mới trong thành phố này khiến cô mong chờ đến lúc kết thúc ngày làm việc.

"Đó là lần đầu tiên tôi ngồi trên chiếc xe giá hàng triệu nhân dân tệ. Tài xế rất hài hước và tôi thường nói buôn chuyện về công ty với anh ấy", cô cho biết.

Trước lái xe dạo phố, nhiều phụ nữ Trung Quốc gặp căng thẳng cũng tìm đến dịch vụ "ôm trai cơ bắp" để giải tỏa. Những "man mum" - chỉ các chàng trai tập thể hình nhưng có tính cách mềm mỏng - được thuê với giá 50 nhân dân tệ ( 7 USD ) cho cái ôm kéo dài 5 phút.

Trước khi gặp, hai bên trò chuyện online để làm quen, xác nhận cảm giác an toàn và thoải mái. Những cái ôm cũng thường diễn ra ở nơi công cộng như ga tàu, trung tâm thương mại.