Nghiên cứu mới đây tại Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội cho thấy những người béo phì khi còn nhỏ có xu hướng có dương vật ngắn hơn khi trưởng thành.

Trẻ béo phì có nguy cơ ảnh hưởng đến kích thước "cậu nhỏ" khi trưởng thành.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng khoa Nam học và Y học giới tính, BV Đại học Y Hà Nội, nghiên cứu được thực hiện trên những nam giới đến khám sức khỏe sinh sản tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, kết quả cho thấy; những người từng bị béo phì khi còn nhỏ có xu hướng có dương vật ngắn hơn khi trưởng thành. Kích thước dương vật không liên quan đến chỉ số khối cơ thể (BMI) hiện tại của người tham gia, nhưng có mối liên hệ yếu với chu vi vòng eo và vòng hông.

Béo phì ở trẻ nhỏ có liên quan đến sự phát triển của "cậu nhỏ"

Tác giả chính của nghiên cứu, PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Bắc, cùng các cộng sự nhận định rằng sự phát triển dương vật là một quá trình phức tạp, chịu ảnh hưởng của di truyền, nội tiết tố và yếu tố môi trường. Một yếu tố tiềm năng trong đó là béo phì, đặc biệt là béo phì ở giai đoạn tiền dậy thì.

Béo phì có liên quan đến sự suy giảm hormone sinh dục nam testosterone trong giai đoạn dậy thì, trong khi testosterone lại đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển dương vật. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát mối liên quan giữa béo phì tiền dậy thì và kích thước dương vật ở nam giới Việt Nam.

Đối tượng nghiên cứu bao gồm 290 nam giới dị tính đến khám sức khỏe sinh sản tại Khoa Nam học và Y học giới tính – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong khoảng thời gian từ tháng 6/2023 đến tháng 7/2024.

Các nhà nghiên cứu đã đo chiều cao, vòng eo, vòng hông, chiều dài ngón trỏ và ngón đeo nhẫn của cả hai tay, cùng các thông số kích thước dương vật gồm: chiều dài từ xương mu đến chóp dương vật ở trạng thái xìu; chiều dài từ da đến chóp dương vật ở trạng thái xìu; chiều dài kéo giãn từ xương mu đến chóp dương vật.

Ngoài ra, nhóm còn đo đường kính quy đầu và đường kính thân giữa dương vật khi xìu. Người tham gia được yêu cầu ước lượng chỉ số BMI của mình khi 10 tuổi bằng cách điều chỉnh mô hình 3D minh họa. Tuổi 10 được chọn vì đây là giai đoạn trước khi dậy thì ở phần lớn trẻ em.

Kết quả cho thấy, có 63% người tham gia có BMI bình thường khi 10 tuổi. Trong số này, 26% trở nên thừa cân, 31% béo phì và 4% gầy khi trưởng thành. Trong nhóm thừa cân lúc nhỏ, 30% trở lại BMI bình thường, 46% trở thành béo phì khi trưởng thành. Trong nhóm béo phì lúc nhỏ, 27% trở lại cân nặng bình thường, 24% thừa cân và không ai bị gầy khi trưởng thành.

Trung bình, chiều dài dương vật từ xương mu đến chóp khi xìu là 8,9 cm, tăng lên 14,4 cm khi kéo giãn. Đường kính trung bình của quy đầu là 2,93 cm, và phần giữa thân là 2,83 cm.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy, những người béo phì hiện tại có đường kính thân giữa lớn hơn nhẹ so với nhóm thừa cân, nhưng không khác biệt rõ so với nhóm cân nặng bình thường.

Cần có các can thiệp sớm để giảm thiểu tác động lâu dài tiềm tàng của béo phì thời thơ ấu đối với sự phát triển của dương vật

Đáng chú ý, những người béo phì khi còn nhỏ có xu hướng có dương vật ngắn hơn khi trưởng thành – áp dụng cho chiều dài kéo giãn cũng như hai chỉ số chiều dài ở trạng thái xìu. Ngoài ra, vòng eo lớn hơn ở tuổi trưởng thành liên quan đến chiều dài ngắn hơn (tính từ da đến chóp dương vật khi xìu), trong khi vòng hông lớn hơn lại liên quan đến chiều dài kéo giãn dài hơn một chút. Tuy nhiên, BMI ở tuổi trưởng thành không liên quan đáng kể đến kích thước dương vật.

Nhóm tác giả kết luận: "Béo phì thời thơ ấu có liên quan đến sự phát triển của dương vật, trong khi béo phì ở tuổi trưởng thành chủ yếu ảnh hưởng đến hình dáng bên ngoài hơn là kích thước thật. Do đó, cần có các can thiệp sớm để giảm thiểu tác động lâu dài tiềm tàng của béo phì thời thơ ấu đối với sự phát triển của dương vật."

Nghiên cứu này góp phần làm sáng tỏ mối liên hệ giữa béo phì và sự phát triển dương vật, song cũng lưu ý rằng đối tượng nghiên cứu là những người đến khám vì vấn đề sức khỏe sinh sản, nên kết quả có thể chưa đại diện hoàn toàn cho cộng đồng nam giới nói chung. Được biết, kết quả nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí Y học Tình dục (Journal of Sexual Medicine) – tạp chí uy tín hàng đầu thế giới về Y học giới tính, PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Bắc cho biết thêm.

Giảm béo phì ở trẻ em để phát triển toàn diện

Kích thước và hình dạng dương vật từ lâu đã là chủ đề thu hút sự quan tâm trong cả nghiên cứu y học lẫn đời sống hàng ngày. Với nhiều nam giới, kích thước dương vật có liên hệ mật thiết với lòng tự tôn và cảm nhận về nam tính.

Các phương tiện truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội, thường xuyên bàn luận về "kích thước lý tưởng", vô hình trung khiến một số người đàn ông cảm thấy tự ti hoặc lo lắng về cơ thể mình. Tuy nhiên, theo PGS. Bắc, mặc dù có một số tình trạng y học hiếm gặp như "dương vật nhỏ bất thường" (micropenis), phần lớn nam giới lo lắng về kích thước dương vật của họ thực tế đều nằm trong giới hạn bình thường.

"Trong các nghiên cứu khoa học, kích thước dương vật được đánh giá qua nhiều chỉ số, bao gồm chiều dài và đường kính (hoặc chu vi) ở các trạng thái xìu, kéo giãn và cương. Ví dụ, chiều dài thường được đo từ xương mu đến chóp quy đầu dọc theo mặt trên dương vật, trong khi chu vi được đo quanh phần giữa thân. Các nghiên cứu quốc tế cho thấy, chiều dài trung bình của dương vật khi cương khoảng 13–14 cm, tuy nhiên có sự khác biệt tự nhiên giữa các cá nhân và nhóm dân cư", PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Bắc chia sẻ thêm.

Theo BS Bắc, kết quả nghiên cứu không chỉ mang tính học thuật mà còn có ý nghĩa lớn về giáo dục sức khỏe cộng đồng, đặc biệt trong phòng ngừa béo phì ở trẻ em.

Béo phì ở trẻ em không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch, chuyển hóa và nội tiết mà còn có thể tác động đến sự phát triển cơ quan sinh dục nam, đặc biệt là kích thước dương vật khi trưởng thành.

Các chuyên gia khuyến cáo, để trẻ phát triển toàn diện, phụ huynh cần kiểm soát cân nặng cho con ngay từ sớm thông qua chế độ ăn uống khoa học, tăng cường vận động, hạn chế thực phẩm giàu chất béo, đường và tinh bột tinh chế. Phòng ngừa béo phì từ nhỏ không chỉ giúp trẻ khỏe mạnh mà còn hỗ trợ phát triển bình thường về thể chất và sinh lý trong tương lai.