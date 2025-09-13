Trẻ em, thanh thiếu niên Việt sẽ cao thêm 1,5 cm vào năm 2030

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 72, đề ra các giải pháp đột phá nhằm nâng chiều cao, tuổi thọ và chất lượng sức khoẻ của người dân, hướng tới một Việt Nam khỏe mạnh, sống lâu và năng động trong kỷ nguyên mới.

Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đưa ra các giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ảnh: Minh Chiến.

Ngày 9/9, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”. Nghị quyết khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với sức khoẻ Nhân dân.

Nghị quyết nhấn mạnh cần thay đổi mạnh mẽ nhận thức và hành động, áp dụng các giải pháp đột phá để hướng đến mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh, mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, sống lâu, sống khỏe, sống lành mạnh, nâng cao thể chất, ý thức bảo vệ sức khỏe và chủ động phòng ngừa bệnh tật trong toàn xã hội.

Kỳ vọng tăng tối thiểu chiều cao 1,5 cm

Theo số liệu năm 2019-2020 của Tổng cục Thống kê và Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nam thanh niên Việt Nam có chiều cao trung bình 168,1 cm, nữ 156,2 cm. So với 20 năm trước, chiều cao người Việt đã cải thiện đáng kể, song vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra để tiếp tục nâng tầm vóc trong những năm tới.

Nghị quyết 72 đặt ra mục tiêu nâng thể lực, trí lực, tầm vóc và tuổi thọ khỏe mạnh của người dân. Đến năm 2030, tăng chiều cao trung bình của trẻ em và thanh thiếu niên 1-18 tuổi thêm tối thiểu 1,5 cm. Tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm.

Tuổi thọ trung bình người Việt qua từng năm.

Tỷ lệ tiêm chủng trong Chương trình Tiêm chủng thiết yếu sẽ đạt trên 95%, trong khi người dân tham gia hoạt động thể chất được kỳ vọng tăng thêm 10%. Các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ như rượu, bia, thuốc lá và ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn.

Nghị quyết cũng đặt ra mục tiêu đảm bảo người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, từ năm 2026 người dân sẽ được khám sức khoẻ định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm và lập số sức khoẻ điện tử để quản lý vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế.

Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình. Hệ thống y tế cơ sở sẽ được củng cố, 100% trạm y tế cấp xã được đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị và nhân lực, với mỗi trạm có ít nhất 4-5 bác sĩ vào năm 2027.

Tỷ lệ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế cấp xã sẽ tăng lên trên 20%, đồng thời bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân sẽ đạt trên 95% dân số vào năm 2026 và đạt toàn dân vào năm 2030.

Tầm nhìn đến năm 2045 hướng tới môi trường sống chất lượng, các chỉ số sức khoẻ và dịch vụ chăm sóc y tế ngang tầm các nước phát triển. Tuổi thọ trung bình trên 80 năm với số năm sống khỏe mạnh trên 71 năm, tầm vóc, thể lực và chiều cao thanh niên đạt chuẩn quốc tế.

Chiều cao trung bình của trẻ em Việt Nam dần được nâng lên mỗi năm. Ảnh: Phương Lâm.

Hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, bền vững, ưu tiên phòng bệnh, với ít nhất một bệnh viện chuyên sâu, bệnh viện lão khoa hoặc đa khoa có chuyên khoa lão khoa, phát triển cơ sở chăm sóc người cao tuổi và hệ thống phục hồi chức năng.

Y học cổ truyền được kết hợp hiệu quả với y học hiện đại. Chuyển đổi số y tế được đẩy mạnh, với sổ sức khoẻ điện tử, bệnh án điện tử và đơn thuốc điện tử kết nối đồng bộ, quản lý dữ liệu sức khoẻ toàn dân.

Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân

Để đạt được mục tiêu, Nghị quyết 72 yêu cầu triển khai các chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia nâng cao trí lực, thể lực, tầm vóc và tuổi thọ người Việt Nam, trong đó bao gồm Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng và Chương trình chăm sóc sức khoẻ học đường.

Dinh dưỡng được coi là yếu tố phòng bệnh quan trọng trong suốt vòng đời, đảm bảo cân đối về khẩu phần, thành phần dinh dưỡng và chất lượng bữa ăn, phù hợp với thể trạng, văn hoá và điều kiện kinh tế của người Việt Nam.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, tư vấn và phổ biến kiến thức về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ sẽ được thực hiện thường xuyên, đặc biệt với trẻ em, thanh niên và người cao tuổi.

Người lớn tuổi được ưu tiên chăm sóc sức khoẻ. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Giáo dục thể chất trong nhà trường được đẩy mạnh, nội dung giáo dục sức khoẻ và dinh dưỡng vào chương trình giáo dục ở các cấp học phù hợp. Có chính sách nâng cao chất lượng dân số, bảo đảm thích ứng với già hóa dân số, gia tăng tỷ lệ sinh để đạt được mức sinh thay thế bền vững.

Nghị quyết khuyến khích người dân chủ động tiếp cận các dịch vụ tư vấn, khám sức khoẻ trước khi kết hôn, khám sàng lọc trước sinh, sơ sinh, cũng như khám sàng lọc một số bệnh phổ biến theo lứa tuổi và nhóm đối tượng.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực hệ thống kiểm nghiệm, kiểm định, kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ, chất lượng môi trường sống, học tập, làm việc, chất lượng thuốc, thực phẩm, thiết bị y tế và dịch vụ y tế là một phần quan trọng trong giải pháp triển khai.

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 1 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu; có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa lão khoa. Phát triển các cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống dịch vụ phục hồi chức năng; kết hợp hiệu quả giữa các cơ sở y tế và các cơ sở chăm sóc người cao tuổi.

Triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên. Từ năm 2026, tổ chức phối hợp giữa các hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, kiểm tra sức khỏe của học sinh, sinh viên, khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe cho người lao động theo quy định và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế để khám bệnh miễn phí và hoàn thành việc tạo lập sổ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu y tế, tiêu chuẩn kết nối, chia sẻ và liên thông đồng bộ sẽ giúp vận hành hiệu quả sổ sức khoẻ điện tử, bệnh án điện tử, đơn thuốc điện tử, quản lý dữ liệu sức khoẻ người dân theo vòng đời.