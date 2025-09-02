Trẻ nhỏ dễ nhiễm giun đũa chó mèo từ thói quen nghịch đất cát

Trẻ em có nguy cơ cao mắc bệnh giun đũa chó mèo khi chơi đất cát bẩn, hoặc ăn đồ ăn rơi xuống nền đất nhiễm phân động vật.

Trẻ nghịch đất cát dễ nhiễm giun đũa chó mèo. Ảnh: Shutterstock.

Theo bác sĩ Thanh Hương, khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, giun đũa chó mèo (Toxocara canis và Toxocara cati) là loại ký sinh trùng lây sang người qua đường tiêu hóa. Trẻ nhỏ vốn hiếu động, thường cầm nắm đồ chơi hay thức ăn dưới nền đất rồi đưa vào miệng, do đó dễ nhiễm bệnh hơn người lớn.

Ngoài ra, việc ăn thịt động vật nhiễm ký sinh trùng nhưng chưa nấu chín cũng là nguyên nhân gây bệnh. Khi vào cơ thể người, trứng giun nở trong ruột, ấu trùng có thể xuyên qua thành ruột, di chuyển đến gan, phổi, hệ thần kinh trung ương, mắt hoặc các cơ quan khác.

Hầu hết người nhiễm giun đũa chó mèo không có triệu chứng rõ rệt. Một số ít trường hợp có biểu hiện sẩn ngứa ngoài da, dễ nhầm với bệnh lý da liễu. Bệnh thường được phân thành hai thể là thể ấu trùng di chuyển nội tạng (VLM) và thể ấu trùng di chuyển ở mắt (OLM).

Để chẩn đoán, bác sĩ dựa vào yếu tố dịch tễ, biểu hiện lâm sàng và các xét nghiệm hỗ trợ. Xét nghiệm máu có thể ghi nhận tăng bạch cầu ái toan, trong khi ELISA giúp xác định kháng thể chống giun đũa chó mèo. Với thể ở mắt, hiệu giá kháng thể thường thấp hoặc không phát hiện được. Chẩn đoán hình ảnh bằng CT hoặc MRI cũng được áp dụng để phát hiện tổn thương ở gan, phổi hoặc não.

Bác sĩ Thanh Hương cho biết việc điều trị phụ thuộc vào mức độ bệnh. Người không có triệu chứng hoặc chỉ có biểu hiện nhẹ có thể điều trị bằng thuốc đặc hiệu. Các trường hợp vừa đến nặng cần dùng albendazole hoặc mebendazole kết hợp thuốc kháng histamine, corticoid để giảm triệu chứng.

Để phòng bệnh, bác sĩ Hương khuyến cáo:

Tẩy giun định kỳ cho chó mèo.

Tránh cho trẻ chơi ở đất cát bẩn hoặc có phân động vật.

Xử lý phân vật nuôi đúng cách.

Rửa tay sau khi tiếp xúc với thú cưng, trước khi ăn.

Chỉ ăn thịt đã được nấu chín.

“Giữ thói quen vệ sinh tốt và chăm sóc vật nuôi đúng cách sẽ giúp giảm nguy cơ trẻ mắc bệnh giun đũa chó mèo”, bác sĩ Hương nhấn mạnh.