Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Trẻ sơ sinh ở Đắk Lắk nguy kịch vì mẹ tự sinh tại nhà

  • Thứ ba, 12/8/2025 09:23 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chỉ sau chưa đầy 24 giờ kể từ khi sinh thường tại nhà, trẻ sơ sinh phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch do uốn ván rốn.

Sản phụ sinh con ở cơ sở y tế để phòng uốn ván rốn sơ sinh cho trẻ. Ảnh: BVCC.

Một trường hợp bé sơ sinh mắc uốn ván rốn nguy kịch vừa được Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận cấp cứu. Bệnh nhi là C.R.O.H.K., một tuần tuổi, được mẹ tự sinh tại nhà trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh.

Theo thông tin từ bệnh viện, sau khi sinh một ngày, bé có biểu hiện sốt cao, co giật, tím tái và bú kém. Bé được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế Krông Pa và nhanh chóng chuyển lên Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Đắk Lắk.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bé bị suy hô hấp, nhiễm trùng sơ sinh và theo dõi uốn ván rốn. Hiện bệnh nhi được điều trị tích cực và phải thở máy tại khoa Sơ sinh và Hồi sức sơ sinh.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Ngọc Anh Tuấn, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Nhi và Nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, uốn ván rốn sơ sinh là căn bệnh nhiễm trùng cấp tính cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng trẻ nhỏ.

Bệnh xảy ra khi vi khuẩn Clostridium tetani xâm nhập vào cơ thể trẻ qua cuống rốn. Loại vi khuẩn này có mặt ở khắp nơi trong môi trường, đặc biệt là trong đất và bụi bẩn. Khi cuống rốn không được cắt bằng dụng cụ vô trùng hoặc được chăm sóc sai cách, vi khuẩn sẽ dễ dàng tấn công, gây ra các triệu chứng nghiêm trọng.

Uốn ván rốn khởi phát với các triệu chứng như khóc nhiều, kích động, khó nuốt do cứng hàm. Sau 24-48 giờ, bệnh tiến triển sang giai đoạn toàn phát với các cơn co cứng cơ toàn thân, co giật, khó thở và có thể ngừng thở do co thắt cơ hô hấp, dẫn đến không qua khỏi chỉ trong vài ngày.

Bác sĩ Anh Tuấn nhấn mạnh một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến uốn ván rốn là việc sản phụ tự sinh con tại nhà.

"Dụng cụ cắt rốn thô sơ, môi trường sinh không sạch, thiếu hỗ trợ chuyên môn và chăm sóc sau sinh không đúng cách, tất cả đều làm tăng nguy cơ nhiễm trùng cho cả mẹ và bé", bác sĩ Tuấn cảnh báo.

Việc sử dụng các vật dụng không đảm bảo vô trùng như dao lam, mảnh chai, hoặc các tập quán lạc hậu như bôi tro than, lá cây vào rốn trẻ là những hành vi nguy hiểm, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập.

Cuốn sách Ăn theo nhóm máu của BS Peter J D’Adamo gợi ý những chế độ ăn theo nhóm máu và những tác động đến sức khỏe, đời sống và tuổi thọ.

Nam vũ công đột tử khi đang biểu diễn trên sân khấu

Đang biểu diễn trên sân khấu, nam vũ công bất ngờ ngã quỵ. Dù được nhiều người xung quanh sơ cứu, khi vào viện, bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở.

17 giờ trước

Quan hệ không an toàn, thanh niên ở TP.HCM mắc giang mai

Chủ quan trước vết loét nhỏ tự khỏi, nam nhân viên văn phòng chỉ đi khám khi xuất hiện ban đỏ và mệt mỏi kéo dài, được chẩn đoán mắc giang mai giai đoạn II.

19 giờ trước

Tưởng đau dạ dày hoá ra nhiễm sán lá gan lớn

Sán lá gan lớn do ký sinh trùng gây ra, tạo nên các tổn thương hoặc ổ áp xe tại gan và đôi khi ở các cơ quan khác nếu ký sinh lạc chỗ.

20 giờ trước

Nguyễn Thuận

uốn ván rốn sơ sinh uốn ván sơ sinh bệnh uốn ván rốn vaccine uốn ván

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý