Trẻ sơ sinh ở Đắk Lắk nguy kịch vì mẹ tự sinh tại nhà

Chỉ sau chưa đầy 24 giờ kể từ khi sinh thường tại nhà, trẻ sơ sinh phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch do uốn ván rốn.

Sản phụ sinh con ở cơ sở y tế để phòng uốn ván rốn sơ sinh cho trẻ. Ảnh: BVCC.

Một trường hợp bé sơ sinh mắc uốn ván rốn nguy kịch vừa được Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận cấp cứu. Bệnh nhi là C.R.O.H.K., một tuần tuổi, được mẹ tự sinh tại nhà trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh.

Theo thông tin từ bệnh viện, sau khi sinh một ngày, bé có biểu hiện sốt cao, co giật, tím tái và bú kém. Bé được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế Krông Pa và nhanh chóng chuyển lên Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Đắk Lắk.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bé bị suy hô hấp, nhiễm trùng sơ sinh và theo dõi uốn ván rốn. Hiện bệnh nhi được điều trị tích cực và phải thở máy tại khoa Sơ sinh và Hồi sức sơ sinh.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Ngọc Anh Tuấn, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Nhi và Nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, uốn ván rốn sơ sinh là căn bệnh nhiễm trùng cấp tính cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng trẻ nhỏ.

Bệnh xảy ra khi vi khuẩn Clostridium tetani xâm nhập vào cơ thể trẻ qua cuống rốn. Loại vi khuẩn này có mặt ở khắp nơi trong môi trường, đặc biệt là trong đất và bụi bẩn. Khi cuống rốn không được cắt bằng dụng cụ vô trùng hoặc được chăm sóc sai cách, vi khuẩn sẽ dễ dàng tấn công, gây ra các triệu chứng nghiêm trọng.

Uốn ván rốn khởi phát với các triệu chứng như khóc nhiều, kích động, khó nuốt do cứng hàm. Sau 24-48 giờ, bệnh tiến triển sang giai đoạn toàn phát với các cơn co cứng cơ toàn thân, co giật, khó thở và có thể ngừng thở do co thắt cơ hô hấp, dẫn đến không qua khỏi chỉ trong vài ngày.

Bác sĩ Anh Tuấn nhấn mạnh một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến uốn ván rốn là việc sản phụ tự sinh con tại nhà.

"Dụng cụ cắt rốn thô sơ, môi trường sinh không sạch, thiếu hỗ trợ chuyên môn và chăm sóc sau sinh không đúng cách, tất cả đều làm tăng nguy cơ nhiễm trùng cho cả mẹ và bé", bác sĩ Tuấn cảnh báo.

Việc sử dụng các vật dụng không đảm bảo vô trùng như dao lam, mảnh chai, hoặc các tập quán lạc hậu như bôi tro than, lá cây vào rốn trẻ là những hành vi nguy hiểm, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập.