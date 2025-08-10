Trẻ tiểu học ở Hàn Quốc 'hẹn hò' 40 phút để thoát mác ế

Áp lực xã hội cùng nội dung tràn lan trên mạng xã hội khiến nhiều trẻ em ở Hàn Quốc hẹn hò trong một tiết học để chứng minh mình có kinh nghiệm yêu đương.

Những từ ngữ liên quan đến tình cảm trở thành một phần trong giao tiếp hàng ngày của học sinh. Ảnh minh họa: Pexels.

Gần đây, ca sĩ Hàn Quốc Jang Yoon-jeong chia sẻ cô đã rất ngạc nhiên khi các con tiết lộ về một xu hướng kỳ lạ - trẻ tiểu học hẹn hò chỉ trong một tiết học (40 phút) để tránh bị gán mác độc thân.

Trẻ tiểu học cũng sợ ế

Những "cặp đôi 1 tiết" này thường bắt đầu hẹn hò từ giờ ra chơi và chia tay khi tiết học kết thúc.

Nhiều phụ huynh Hàn Quốc đã thắc mắc liệu những mối quan hệ ngắn ngủi này có phải là hẹn hò thực sự? Và lý do gì những đứa trẻ này lại làm như vậy?

Theo Korea Herald, động lực chính đằng sau xu hướng này là nỗi sợ bị gọi là "mosol" - tiếng lóng của Hàn Quốc để chỉ những người chưa có kinh nghiệm yêu đương, có thể hiểu là độc thân từ khi sinh ra.

Để thoát khỏi cái mác này, nhiều học sinh tham gia vào những mối quan hệ mang tính tượng trưng, chỉ kéo dài chưa đến 1 giờ đồng hồ, cốt là để chứng minh mình từng hẹn hò.

"Em chỉ đưa một tờ giấy cho người bạn mà em thích, hỏi rằng 'Bạn có muốn hẹn hò với mình không?'. Nếu bạn ấy đồng ý, chúng em là bạn trai và bạn gái. Sau đó, chúng em chia tay khi tiết học kết thúc", một học sinh 11 tuổi cho biết.

"Bằng cách này, em trở thành người có kinh nghiệm. Em có thể kể với bạn bè là em đã có bạn trai", cô bé giải thích thêm.

Khi được hỏi bạn trai có ý nghĩa gì, cô bé trả lời đó là "một người bạn thân hơn" và các em thường chơi trốn tìm cùng nhau.

Tại Hàn Quốc, nơi các mối quan hệ thường được coi là thước đo của năng lực xã hội, nỗi sợ hãi trở thành người độc thân đã bắt đầu ảnh hưởng đến cả trẻ nhỏ. Những cuộc hẹn hò ngắn ngủi hoạt động như một lá chắn, giúp trẻ cảm thấy mình được hòa nhập và chấp nhận.

Trẻ có thể đăng tin nhắn lên mạng xã hội, nhờ người khác tỏ tình hộ. Ví dụ, "Mình thích một người. Ai đoán đúng sẽ biết đó là ai". Người bình luận đầu tiên sẽ thay mặt em đó bày tỏ tình cảm. Nếu một lời tỏ tình bị từ chối, trẻ có thể nhanh chóng rút lại bằng cách tuyên bố đó chỉ là một trò đùa.

Phụ huynh sốc

"Khi con trai tôi giải thích văn hóa này, tôi đã choáng váng", ông Kim Joong-whan, 45 tuổi, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Korea Herald.

Người cha nhận thấy việc tỏ tình ngày nay đã không còn là một khoảnh khắc chân thành và hồi hộp như xưa, mà đã trở thành một trò đùa mang tính giải trí.

Theo một giáo viên tiểu học, những từ ngữ liên quan đến tình cảm như "ppoppo" (hôn nhẹ), "kiss", "skinship" (chỉ sự gần gũi về thể xác), hoặc gọi nhau là "người yêu" đã trở thành một phần trong giao tiếp hàng ngày của học sinh.

"Học sinh của tôi công khai thảo luận về những thuật ngữ này. Trước đây, những từ như 'hôn' thường chỉ thì thầm trò chuyện, giờ đây, chúng được nói ra một cách bình thường", giáo viên này nói.

Một số phụ huynh cho rằng những hành động này là đáng yêu, ngây thơ. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại về tốc độ phát triển cảm xúc quá nhanh ở trẻ.

Các chuyên gia chỉ ra rằng ảnh hưởng của mạng xã hội là yếu tố chính thúc đẩy những xu hướng này.

"Các nền tảng tràn ngập nội dung lãng mạn hóa các mối quan hệ, từ những lời tỏ tình ngọt ngào đến những bức ảnh trau chuốt. Việc tiếp xúc liên tục khiến trẻ em bắt chước mà không thực sự hiểu hết ý nghĩa của nó", giáo sư xã hội học Shin Kyung-ah (Đại học Hallym) nhận định.

Chuyên gia nhấn mạnh rằng phụ huynh, nhà trường cần phải giáo dục trẻ về các mối quan hệ và ranh giới cảm xúc phù hợp với lứa tuổi.

Thay vì trách mắng, cha mẹ cần dạy con về giới hạn, sự đồng thuận và cách chấp nhận lời từ chối để tránh các vấn đề nghiêm trọng như bắt nạt hoặc hành vi trả đũa.