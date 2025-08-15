Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trích xuất camera phát hiện cụ bà bị sát hại

Cụ bà nằm tử vong trên ghế, ban đầu người thân nghĩ do đột quỵ, nhưng khi xem lại camera thì phát hiện bị giết hại.

Chiều 15/8, Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cụ bà tử vong trong quán cơm, vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, tại quán cơm P.Y trên đường ĐT.747 (phường Tân Uyên, TP.HCM), cụ bà 80 tuổi được phát hiện tử vong trên ghế.

Cong an Tan Uyen, Chieu 15/8, Cong an TPHCM, Cu ba anh 1

Công an khám nghiệm hiện trường.

Thời điểm mới phát hiện, người thân nghĩ nạn nhân có thể tử vong do đột quỵ khi đang nằm trên ghế. Tuy nhiên, sau khi xem lại camera an ninh trong nhà, họ phát hiện cụ bà tử vong do sát hại.

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, khi cụ bà đang nằm trên ghế, thì một người đàn ông xuất hiện từ phía sau lưng. Người đàn ông dùng vật giống gối bông, áp vào vùng mặt cụ bà.

Cong an Tan Uyen, Chieu 15/8, Cong an TPHCM, Cu ba anh 2Cong an Tan Uyen, Chieu 15/8, Cong an TPHCM, Cu ba anh 3

Cụ bà nằm trên ghế trước khi bị sát hại. Người đàn ông dùng vật giống gối bông, áp sát mặt cụ bà cho đến khi nạn nhân tử vong.

Nạn nhân vùng vẫy cho đến khi không còn nhúc nhích, nghi phạm trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Uyên nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Hương Chi/Tiền Phong

