Triển lãm ôtô xe máy Việt Nam 2025 chính thức bị hủy

Triển lãm Vietnam Motor Show sẽ không được tổ chức trong năm 2025. Nguyên nhân nằm ở tình hình thị trường và nhu cầu các thành viên trong ngành.

Ban tổ chức triển lãm ôtô - xe máy Việt Nam (Vietnam Motor Show - VMS) xác nhận triển lãm năm nay sẽ không được tổ chức. Quyết định này được đưa ra sau quá trình xem xét kỹ lưỡng tình hình thị trường cũng như nhu cầu từ các thành viên trong ngành.

Trong thông cáo báo chí, Ban tổ chức VMS nhận định 2025 vẫn sẽ là một năm có nhiều khó khăn cho ngành sản xuất, lắp ráp và kinh doanh ôtô tại Việt Nam. Nhiều thành viên từng tham gia các kỳ triển lãm trước cũng chưa sẵn sàng ở thời điểm hiện tại, chưa có nhiều sản phẩm mới để tham gia trưng bày, giới thiệu tại một sự kiện quy mô như VMS.

Ban tổ chức xác nhận VMS sẽ quay trở lại vào năm 2026, với định hướng đổi mới toàn diện về hình thức tổ chức. Các thay đổi này bao gồm áp dụng công nghệ tương tác tiên tiến, xây dựng không gian trải nghiệm độc đáo giúp gia tăng giá trị tối đa cho cả đơn vị triển lãm lẫn khách tham quan.

Triển lãm VMS dự kiến trở lại vào năm 2026. Ảnh: Phúc Hậu.

Triển lãm VMS 2026 được hứa hẹn sẽ có quy mô mở rộng, không chỉ về diện tích trưng bày mà còn về số lượng thương hiệu, đối tác tham gia. Trong năm tới, VMS 2026 kỳ vọng sẽ giới thiệu các giải pháp di chuyển thông minh, công nghệ xanh, hạ tầng sạc, dịch vụ tài chính chuyên biệt cũng như các ngành công nghiệp phụ trợ liên quan giao thông vận tải.

Sự kiện triển lãm quy mô hàng đầu ngành xe Việt từng bị hủy kế hoạch tổ chức trong liên tiếp 2 năm 2020 và 2021 do đại dịch, trước khi có thêm một lần không tổ chức vào năm 2023.

Gần đây nhất, VMS 2024 diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) vào tháng 10/2024. Sự kiện này thiếu vắng xe sang, không có xe Hàn, Mỹ nhưng ghi nhận sự tham gia của xe xanh, nhiều hãng mới bên cạnh loạt thương hiệu môtô phân khối lớn.