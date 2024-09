Triển lãm về gạo của Trần Quang Đại bị chê

Triển lãm "WW: Endless Potential" sắp đặt những bao gạo của Trần Quang Đại nhận về ý kiến trái chiều vì phương pháp sắp đặt thiếu chiều sâu, không truyền tải được ý đồ nghệ thuật.

Triển lãm của Trần Quang Đại tiếp tục bị chỉ trích. Ảnh: @tranquangdai.

Gần đây, Trần Quang Đại gây chú ý khi đăng tải hình ảnh về triển lãm WW: Endless Potential (tạm dịch: “WW: Tiềm năng vô tận”). Buổi trưng bày bao gồm những bao gạo nằm rải rác trong không gian The House on Sathorn (Thái Lan).

Khi những hình ảnh về triển lãm sắp đặt này được chia sẻ trên mạng xã hội, Trần Quang Đại nhận về nhiều lời chê hơn khen. Sau 2 ngày đăng tải, hiện tác giả đã ẩn bài đăng giới thiệu buổi trưng bày trên trang cá nhân.

Trần Quang Đại nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi tổ chức triển lãm "WW: Endless Potential". Ảnh: @gwyntra.

Triển lãm về gạo của Trần Quang Đại bị chỉ trích

Theo chia sẻ của Trần Quang Đại, triển lãm WW: Endless Potential nằm trong Tuần lễ giao lưu văn hoá Việt Nam - Thái Lan. Ở đó, các nghệ sĩ tôn vinh vẻ đẹp văn hoá đất nước thông qua nghệ thuật, câu chuyện và hương vị món ăn.

Buổi trưng bày do Mai Kawintra (Thái Lan) giám tuyển. Theo giám tuyển này, những tác phẩm trên giúp công chúng khám phá ý nghĩa sâu sắc về gạo trong các nền văn hoá châu Á, lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ về nhà vua, các vị hiền triết và hạt gạo trên bàn cờ.

Còn theo Trần Quang Đại, triển lãm gợi ra suy ngẫm về sự phong phú và khan hiếm.

Sau khi trưng bày, 800 kg gạo tại WW: Endless Potential sẽ được các đầu bếp của khách sạn W Bangkok chế biến và trao tặng cho tổ chức Scholars of Sustenance, từ đó lan toả đến cộng đồng.

Tuy nhiên, khi hình ảnh về triển lãm của Trần Quang Đại lan truyền trên mạng xã hội, anh lập tức nhận về những ý kiến trái chiều từ phía công chúng.

Nhiều người để lại bình luận chê tính thẩm mỹ của buổi trưng bày, cho rằng tác giả không truyền tải được ý đồ nghệ thuật thông qua hình ảnh bao gạo. Một số ý kiến cho rằng kiến trúc ấn tượng của The House on Sathorn cũng không thể “cứu” triển lãm này.

Dù thực hành nghệ thuật sắp đặt, Trần Quang Đại lại nhận nhiều bình luận chỉ trích về cách thức sắp xếp những tác phẩm trong không gian trưng bày. Những bao gạo được đặt tuỳ hứng, tuỳ chỗ, không thể hiện được dụng ý của tác giả.

“Gạo này là gượng gạo. Anh ấy liên tục khiến công chúng thất vọng”, một người dùng để lại bình luận.

Buổi trưng bày của Trần Quang Đại bị chê vì không truyền tải được ý đồ của nghệ sĩ, thiếu chiều sâu, lớp lang. Ảnh: @tranquangdai.

Triển lãm "How are you these days?" của Trần Quang Đại nhận về ý kiến chỉ trích vì tính lặp lại, hiệu ứng thị giác kém. Ảnh: FB/Trần Quang Đại.

Không phải triển lãm đầu bị chê

Trước đó, triển lãm thứ 15 mang tên How are you these days? của tác giả Trần Quang Đại diễn ra từ ngày 30/5-29/6 tại The Green Room (Amsterdam, Hà Lan) cũng tạo ra cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Bài đăng giới thiệu triển lãm How are you these days? lần thứ 15 trên trang cá nhân của Trần Quang Đại đạt 1.300 bình luận và 1.500 lượt chia sẻ. Đa số người dùng mạng xã hội để lại ý kiến chê 2.500 tác phẩm “điêu khắc mềm hình trái tim” của nghệ sĩ này.

Người dùng mạng xã hội cho rằng đây chỉ là những chiếc gối nhồi bông thông thường, không thể hiện được dụng ý nghệ thuật như tác giả chia sẻ.

Sự kết hợp màu sắc trong buổi trưng bày cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Khán giả cho rằng phương pháp phối màu đỏ và xanh lá không phù hợp, khó đem đến tinh thần chữa lành như tác giả muốn truyền tải.

Sắc độ của những gam màu được sử dụng trong triển lãm cũng nhận về nhiều lời chê hơn khen, tạo hiệu ứng thị giác không tốt cho khán giả thưởng lãm.

Ngoài ra, tác phẩm nghệ thuật của Quang Đại cũng bị chỉ trích là thiếu lớp lang, chỉ là sự lặp lại, không đem đến nhu cầu khám phá ý nghĩa, tìm hiểu, đào sâu cho công chúng. Đây cũng là vấn đề tái diễn tại triển lãm WW: Endless Potential mới đây.