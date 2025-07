Triết lý vì con người từ chuỗi đêm nhạc của Volvo

“Volvo Concert - Beat of Hope. Beat of Life” là lời tri ân đến các y bác sĩ thầm lặng bảo vệ sự sống, như cách Volvo hiện thực hóa triết lý “an toàn vì con người” gần 100 năm qua.

Tối 25/7, khoảng 1.000 y bác sĩ từ Hà Nội, Đà Nẵng, Gia Lai, Hà Giang và Bình Dương (nay là TP.HCM) đã tề tựu trong một đêm nhạc ấm áp cùng Volvo Việt Nam tại trung tâm hội nghị và triển lãm Bình Dương (phường Bình Dương, TP.HCM). Đây là buổi biểu diễn thứ 4 sau loạt sự kiện tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM từ tháng 3 đến nay.

Chuỗi concert “Volvo Concert - Beat of Hope. Beat of Life” (tạm dịch: “Nhịp Hy vọng. Nhịp Cuộc sống”) được hãng xe thực hiện như một hành trình kết nối âm nhạc với tâm hồn người thầy thuốc, nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các y bác sĩ, cán bộ ngành y tế - những anh hùng áo trắng thầm lặng nhưng vững vàng, ngày đêm gìn giữ từng nhịp sống, nhịp hy vọng.

Thông điệp gửi tới những trái tim kiên cường

Với Volvo, bảo vệ con người là lý do lớn nhất để công nghệ tồn tại. Gần 100 năm qua, thương hiệu không ngừng nỗ lực để giữ an toàn vì con người, đặc biệt là những người cũng đang ngày đêm giữ an toàn cho cộng đồng. Sự hy sinh và tận tụy của các y bác sĩ không chỉ cứu sống nhiều người, mà còn mang đến niềm hy vọng cho biết bao thế hệ. Chính những đóng góp thầm lặng ấy đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho từng bệnh nhân và gia đình, ngay cả trong thời khắc mong manh nhất.

Gần 100 năm phát triển, Volvo luôn coi an toàn là triết lý.

Đó là lý do đêm nhạc chọn bắt đầu bằng ca khúc Đã bao lâu - một sáng tác của nhạc sĩ Đông Phong, được thể hiện bởi ca sĩ Nguyên Hà. Bài hát ra đời trong bối cảnh đại dịch Covid-19, khi đội ngũ y bác sĩ căng mình bảo vệ sự sống của người dân mọi miền Tổ quốc và càng ý nghĩa hơn với Nguyên Hà bởi chính bố cô cũng là một bác sĩ.

Mỗi câu hát, mỗi nốt nhạc như chạm đến ký ức của từng con người đã chứng kiến hoặc trải qua những tháng ngày căng thẳng, khi sự sống mong manh đến từng hơi thở. Đó là nơi âm nhạc không chỉ làm dịu tâm hồn, mà còn trở thành liệu pháp chữa lành.

Khán giả xúc động khi theo dõi concert “Volvo Concert - Beat of Hope. Beat of Life”.

“Đây là lời cảm ơn gửi đến những người đã rất vất vả, phải tạm xa gia đình, người thân để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống đại dịch. Lời kết của bài hát ‘Bình yên trở về ấp ôm nơi vòng tay nhau’ là niềm hy vọng rằng mọi người đều khỏe mạnh trở về bên gia đình. Vượt khỏi những thách thức khi đó, tôi tin chúng ta đã nhận ra được những giá trị cốt lõi của cuộc sống, để trân quý hơn những khoảng thời gian còn ngồi bên nhau, trân quý hơn những điều rất đỗi bình thường và thân thuộc như một cái ôm, một bữa ăn ấm cúng cùng gia đình, hay chỉ đơn giản là một đêm an giấc”, Nguyên Hà bày tỏ.

Các nghệ sĩ tạo nên những khoảnh khắc tri ân y bác sĩ giàu cảm xúc.

Đêm nhạc tiếp diễn với các bản ballad tràn đầy sự biết ơn và niềm hy vọng từ Nguyên Hà, cũng như những lời động viên, khích lệ của Hà Lê gửi tới đội ngũ y bác sĩ.

Trong phần chia sẻ giữa các tiết mục, Hà Lê kể lại trải nghiệm đặc biệt trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, nơi anh cùng 32 nghệ sĩ đồng điệu khác được “sống rực rỡ một lần nữa cùng âm nhạc”. Đặc biệt, là “anh tài” phải sớm rời cuộc chơi nhưng sau đó được “hồi sinh”, anh thấu hiểu sâu sắc giá trị của những khoảnh khắc tận hưởng đam mê. Anh hy vọng bản thân có thể truyền cảm hứng để các y bác sĩ và cán bộ ngành y tế tiếp tục nỗ lực cống hiến, vượt qua những vất vả, gian khó để tận tâm với nghề, nuôi dưỡng niềm tin vào sự sống cho bệnh nhân.

Hà Lê hy vọng bản thân có thể truyền cảm hứng để các y bác sĩ và cán bộ ngành y tế.

Trên tất cả, thông qua chuỗi đêm nhạc “Volvo Concert - Beat of Hope. Beat of Life”, Volvo mong muốn những người luôn cho đi lần này được đón nhận: Đón nhận những giai điệu chữa lành, đón nhận lòng biết ơn sâu sắc, đón nhận thêm năng lượng và cảm hứng để tiếp tục khoác lên mình chiếc áo blouse trắng cao quý.

An toàn để sống trọn vẹn mỗi ngày

Chia sẻ về nguồn cảm hứng lớn đằng sau chuỗi đêm nhạc, lãnh đạo Volvo Việt Nam cho biết họ thực sự nhìn thấy ở các y bác sĩ một hình ảnh quen thuộc: Sự bền bỉ, kiên định và lòng tận tâm với con người. Đó chính là điều thương hiệu luôn theo đuổi trong từng chiếc xe, nơi Volvo tin an toàn không chỉ để bảo vệ, mà là cách giúp chúng ta sống trọn vẹn hơn mỗi ngày.

Hơn nửa thế kỷ trước, kỹ sư Nils Bohlin của Volvo phát minh ra dây đai an toàn 3 điểm - thứ đến nay vẫn đang cứu sống hàng triệu người mỗi năm. Cũng với tinh thần ấy, thương hiệu không ngừng nghiên cứu và phát triển để hướng đến sự an toàn, phục vụ cuộc sống, bảo vệ những người thân yêu, mang đến sự tự do di chuyển một cách cá nhân hóa, bền vững, an toàn.

Volvo cảm nhận được sự đồng điệu giữa tâm tư của các nghệ sĩ và triết lý thương hiệu.

Những người bố, người mẹ như diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân hay ca sĩ Nguyên Hà cũng thực sự chia sẻ chung mong ước này với Volvo. Tâm sự với các y bác sĩ tại đêm nhạc, Nguyên Hà nói kể từ khoảnh khắc chào đón đứa con đầu lòng cách đây 6 tháng, cô cảm thấy cuộc đời mình đã thay đổi hoàn toàn khi có thêm một sinh mệnh để yêu thương và chở che. Còn với Mỹ Linh, hành trình cùng con cũng là chặng đường trưởng thành của chính cô, giúp nữ diva và nhạc sĩ Anh Quân trở thành những người có trách nhiệm hơn. Giờ đây, khi đứa con bé bỏng đã khôn lớn, cô lại càng mong mỏi được là bạn đồng hành trên chặng đường dài hơn, để có thể chở che con đến suốt đời.

Thấu hiểu những tâm tư đó của các nghệ sĩ cũng như khách hàng trên toàn thế giới, Volvo luôn đặt an toàn là ưu tiên tuyệt đối, không chỉ để bảo vệ người ngồi trên xe, mà cả những người họ yêu thương và yêu thương họ. Chính diva Mỹ Linh cũng cảm thấy rất an tâm, an toàn, xem chiếc xe Volvo như một bạn đồng hành tuyệt vời của gia đình.

Volvo tin mỗi chuyến đi là một hành trình nuôi dưỡng giá trị sống, như triết lý “Vì con người” - “Vì bạn. Vì người bạn yêu thương. Vì hành tinh quanh bạn. Vì cuộc sống” - được hãng vun đắp bao năm qua.