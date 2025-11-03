Triệt phá 2 địa điểm của người nước ngoài cưỡng đoạt tài sản qua mạng

Cục CSHS Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an Đà Nẵng, Công an Hà Nội tiến hành hoạt động nghiệp vụ, phát hiện địa điểm là nơi hoạt động, lẩn trốn của nhóm tội phạm người Trung Quốc có hành vi lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản qua mạng.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, chiến công nói trên là kết quả thực hiện cao điểm phối hợp phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm đánh bạc trên không gian mạng giữa Việt Nam - Trung Quốc năm 2025 và ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, về việc xác minh, bắt giữ, xử lý nhóm đối tượng người Trung Quốc có hành vi lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản qua mạng viễn thông, Internet.

Các đối tượng trong nhóm tội phạm nói trên là những bộ phận, mắt xích nằm trong chuyên án đường dây, ổ nhóm tội phạm người Trung Quốc chuyên lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản xuyên quốc gia hướng tới nạn nhân là các công dân Trung Quốc (chưa phát hiện nạn nhân là người Việt Nam) và đều có lệnh giam giữ của Công an Trung Quốc.

Nhóm đối tượng lừa đảo người Trung Quốc bị lực lượng Công an Việt Nam bắt giữ cùng tang vật.

Phía Bộ Công an Trung Quốc đề nghị Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ xác minh, bắt giữ các đối tượng tội phạm đã bị Công an Trung Quốc ra lệnh giam giữ, nghi đang hoạt động, lẩn trốn tại địa bàn TP Hà Nội và Đà Nẵng.

Nhận được thông tin, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã tiến hành các hoạt động nghiệp vụ xác minh và phát hiện 3 căn hộ chung cư tại TP Hà Nội và 2 địa điểm tại TPĐà Nẵng là nơi hoạt động, lẩn trốn của các đối tượng.

Cuối tháng 9 vừa qua, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt triển khai kiểm tra cư trú, hoạt động vi phạm pháp luật tại các địa điểm trên và phát hiện 49 đối tượng có trong danh sách phía Bộ Công an Trung Quốc đề nghị bắt giữ.

Qua đấu tranh, khai thác xác định, đối với ổ nhóm tại TP Hà Nội, được các đối tượng chủ mưu người Trung Quốc thuê sang Việt Nam thực hiện hành vi lừa đảo người Trung Quốc đang sinh sống, làm việc trong lãnh thổ Trung Quốc.

Hàng ngày, thông qua phần mềm chat bảo mật của Trung Quốc (tự động đăng nhập và xóa dữ liệu sau khi thoát), "ông chủ" giao nhiệm vụ cho các đối tượng sử dụng máy tính chơi các loại game trực tuyến của Trung Quốc để tiếp cận, làm quen với nhiều người chơi và lôi kéo họ tham gia các loại hình game khác, khi họ click vào đường link do các đối tượng cung cấp sẽ bị chiếm đoạt tài sản là tiền điện tử.

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng người Trung Quốc.

Đối với ổ nhóm phát hiện tại TP Đà Nẵng, được các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu trong đường dây chuyên hoạt động cho vay lãi nặng tại Trung Quốc thuê sang Việt Nam để hoạt động cho vay qua App và đòi nợ khi người vay đến hạn không trả được tiền. Hàng ngày, các đối tượng liên hệ với khách hàng là người Trung Quốc đã từng vay tiền để tư vấn các gói vay tiếp theo nếu khách hàng có nhu cầu với lãi suất cao.

Sau đó, nếu người vay không trả gốc và lãi thì các đối tượng sẽ chuyển thông tin cho các đối tượng cầm đầu để chỉ đạo bộ phận khác đòi nợ bằng nhiều cách thức, cấp độ khác nhau. Hàng tháng, các đối tượng được trả lương dao động 7.000-20.000 NDT, tùy thuộc vào số lượng tiền cho vay và thu hồi nợ.

Tiếp đó, đến đầu tháng 10/2025, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt giữ thêm 2 đối tượng trong ổ nhóm này đang làm thủ tục xuất cảnh tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. Căn cứ kết quả bắt giữ các đối tượng tại Việt Nam, phía Trung Quốc đã đồng loạt triển khai các tổ công tác, tiến hành bắt giữ thành công hơn 100 đối tượng có liên quan trong lãnh thổ Trung Quốc.

Cục Cảnh sát hình sự cho biết được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, sau khi Công an TP Đà Nẵng, Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh, cư trú đối với các đối tượng, Cục đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương dẫn giải, bàn giao toàn bộ đối tượng người Trung Quốc cùng đồ vật, giấy tờ có liên quan cho phía Công an Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), bảo đảm yêu cầu về chính trị, pháp luật, đối ngoại và được phía bạn ghi nhận, đánh giá cao.