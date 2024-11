Triệt phá đường dây buôn bán vũ khí, thu giữ hơn 500 khẩu súng

Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây buôn bán vũ khí quân dụng xuyên quốc gia, khởi tố 43 bị can, thu giữ 532 khẩu súng, hơn 36.000 viên đạn.

Chiều 7/11, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết phối hợp với các đơn vị liên quan, triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng, khởi tố 43 bị can về các tội danh chế tạo, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 532 khẩu súng các loại, hơn 36.000 viên đạn và hơn 211 gram ma túy.

6 đối tượng cầm đầu trong đường dây. Ảnh: CACC.

Trong số các bị can, có 6 đối tượng cầm đầu gồm: Vũ Anh Tú (SN 1993) và Vũ Tiến Phát (SN 1997, cùng trú tỉnh Ninh Bình); Mai Văn Đông (SN 1992, trú tỉnh Tây Ninh); Lê Cương (SN 1998, trú tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thanh Tiên (SN 1993, trú tỉnh Hậu Giang); Trần Quốc Cường (SN 2001, trú TP.HCM).

Những đối tượng này móc nối với nhau hình thành đường dây khép kín, trong đó mỗi đối tượng phụ trách khâu riêng, lôi kéo thêm nhiều đối tượng khác tham gia.

Theo cơ quan điều tra, những năm gần đây, trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Hà Tĩnh nói riêng xảy ra nhiều vụ án liên quan đến sử dụng súng quân dụng và hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn.

Tang vật thu giữ trong vụ án. Ảnh: CACC.

Quá trình điều tra, công an phát hiện một số đối tượng ở Hà Tĩnh đã mua vũ khí quân dụng trên mạng xã hội của một đường dây mua bán vũ khí quy mô lớn, nên đã lập chuyên án, mở rộng điều tra.

Qua soát xét, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận thấy đường dây mua bán vũ khí với hệ thống "chân rết" ở nhiều địa phương khác nhau như Hà Tĩnh, Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương...

Thông qua các hội nhóm trên các trang mạng xã hội, các đối tượng đã mua các loại súng quân dụng trôi nổi không rõ nguồn gốc, các loại súng có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng rồi mua thêm các linh kiện để hoàn thiện, phần nhiều trong đó được vận chuyển từ Trung quốc, Lào, Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Vũ khí ''nóng'' được thu giữ tại nhà các đối tượng. Ảnh: CACC.

Sau đó, các đối tượng sử dụng các tài khoản ảo trên các nền tảng mạng xã hội để quảng cáo, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ kèm theo số điện thoại không chính chủ để người mua liên hệ.

Công an xác định đây là đường dây buôn bán vũ khí hoạt động rất tinh vi, có sự tham gia của nhiều đối tượng hình sự cộm cán, liều lĩnh, manh động, thường xuyên mang vũ khí theo người. Các đối tượng còn có sự cấu kết chặt chẽ với các đối tượng mua bán vũ khí ở nước ngoài, sẵn sàng chống trả và bỏ trốn sang Campuchia, Lào, Trung Quốc.

Công an bắt giữ các đối tượng tại nhiều địa điểm ở các tỉnh miền Bắc. Ảnh: CACC.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đồng loạt triển khai 15 tổ công tác tại 15 tỉnh, thành phố, phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an và công an các tỉnh: Ninh Bình, Hà Nội, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, TP.HCM... để bắt giữ khẩn cấp, triệu tập 45 đối tượng.

Trong đó, 11 đối tượng có tiền án, tiền sự và nhiều đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng ma túy, đối tượng hình sự cộm cán...

Các đối tượng trong đường dây này đã bán hơn 1.000 khẩu súng trên khắp các tỉnh, thành phố và cả ở Lào, Campuchia.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.