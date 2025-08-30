Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh hơn 400 tỷ đồng

Từ đầu tháng 7/2025 đến nay, đường dây này tổ chức hàng nghìn lượt đánh bạc tại Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình... với tổng giao dịch hơn 400 tỷ đồng.

Ngày 30/8, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, các phòng nghiệp vụ của đơn vị vừa phối hợp với Công an các địa phương Sơn La, Ninh Bình, Hà Nội, Yên Bái, đấu tranh, triệt phá đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn trên không gian mạng với số tiền giao dịch lên đến hơn 400 tỷ đồng .

Trước đó, qua công tác nắm tình hình hoạt động của tội phạm trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện nhóm đối tượng ở các địa phương: Hà Nội, Ninh Bình và Sơn La, tham gia đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua Internet.

Sáng 28/8, gần 20 tổ công tác của Công an tỉnh Bắc Ninh đã đồng loạt bắt giữ, khám xét nhóm người có liên quan tại các địa phương.

Bước đầu, lực lượng phá án đã làm rõ hành vi “Tổ chức đánh bạc” đối với 4 người, gồm: Lã Xuân Đạt (SN 1978), trú phường Cầu Giấy, Hà Nội; Nguyễn Đức Hoàn (SN 1990), trú xã Gia Phù, Sơn La; Nguyễn Thông Anh (SN 1995), trú xã Chương Dương, Hà Nội và Đinh Văn Ký (SN 1984), trú xã Phúc Sơn, Hà Nội.

Đồng thời, Cơ quan Công an cũng làm rõ hành vi “Đánh bạc” đối với 6 người, gồm: Nguyễn Công Bảo (SN 1994), trú phường Bắc Giang, Bắc Ninh; Nguyễn Xuân Định (SN 1984), Hoàng Huy Hiệp (SN 1986), cùng trú phường Hoa Lư, Ninh Bình; Nguyễn Sỹ Huy (SN 1992), Vũ Văn Thành (SN 1977), cùng trú tại Chương Dương, Hà Nội; và Tạ Quốc Mạnh (SN 1986), trú xã Phúc Sơn, Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua hệ thống đánh bạc trên mạng (bong88.com), phân tầng từng cấp độ (tổng đại lý, đại lý, con bạc).

Trích xuất dữ liệu điện tử thu được từ điện thoại, máy tính, tài khoản ngân hàng của những người liên quan, Cơ quan điều tra xác định, từ đầu tháng 7/2025 cho đến nay, các đối tượng trong đường dây này đã tổ chức hàng nghìn lượt đánh bạc trên địa bàn các tỉnh: Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình và các địa phương khác với tổng số tiền giao dịch hơn 400 tỷ đồng .

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng trên và tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.