Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh với số tiền hơn 4.000 tỷ

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết chuyên án đã được triệt phá thành công, bắt giữ được đối tượng chủ mưu, cầm đầu và các đối tượng liên quan khác.

Sáng 15/9, Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an thông tin về chuyên án đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng xảy ra tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, quá trình đấu tranh chuyên án gặp rất nhiều khó khăn như đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, có trình độ công nghệ thông tin, hoạt động phạm tội trên không gian mạng, cư trú tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá Hoàng Tạ Minh Cường.

Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, trong vòng 1 tháng, Cục Cảnh sát hình sự đã dựng nhân thân, lai lịch, di biến động và thu thập được tài liệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng. Cục Cảnh sát hình sự đã báo cáo và được Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, phê duyệt kế hoạch phá án.

Ngày 9/9, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương đồng loạt tiến hành triệu tập 31 đối tượng, khám xét khẩn cấp 17 địa điểm tại TP Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh Ninh Bình, Đăk Lăk.

Trong 31 đối tượng, có các đối tượng gồm: Hoàng Tạ Minh Cường (SN 1995, 1 tiền sự), Trần Việt Hùng (SN 1991) cùng trú tại tỉnh Ninh Bình; Ngô Xuân Huy (SN 1989), Trần Văn Huấn (SN 1997), Trần Hữu Quân (SN 1989), Trần Hồng Giang (SN 1984), cùng trú tại phường Dĩ An, TP.HCM.

Các đối tượng trú tại TP Hà Nội: Nguyễn Đình Tuấn (SN 1991), Bùi Trọng Tưởng (SN 1989), Nguyễn Đình Cảnh, (SN 1994), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1988, 1 tiền án), Nguyễn Minh Tuấn, (SN 1991), Bùi Văn Tuấn (SN 1993, 1 tiền án), Trần Tuấn Anh (SN 1976, 1 tiền án), Nguyễn Chí Tỉnh (SN 1989), Nguyễn Mạnh Quyết (SN 1986), Vũ Đắc Viên (SN 1990), Nguyễn Văn Chuẩn (SN 1990), Đinh Trọng Bộ (SN 1985), Vương Văn Anh (SN 1974), Vương Sỹ Hào (SN 1984, 1 tiền án), Chu Đức Tấn (SN 1990), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987), Nguyễn Duy Hưng (SN 1992, 1 tiền sự), Nguyễn Đình Đại (SN 1982), Nguyễn Xuân Hiếu (SN 1984)…

Kết quả khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ, số tiền 1 tỷ đồng , 1 ôtô, 41 máy điện thoại, 5 máy tính, 2 CPU và nhiều đồ vật tài liệu liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng tại Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an.

Căn cứ tài liệu đấu tranh chuyên án, kết quả điều tra và lời khai của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định tháng 7/2024, đối tượng Hoàng Tạ Minh Cường kết bạn qua Telegram với đối tượng người nước ngoài cấp tài khoản siêu tổng đại lý Super (hạn mức tín dụng 7.000.000 điểm, quy đổi 1 điểm = 6.000 đồng, tương đương 70 tỷ đồng ) để hoạt động tổ chức đánh cá độ bóng đá.

Sau đó, đối tượng Cường đã thuê Ngô Thanh Tùng, Ngô Xuân Huy, Vương Văn Khương, Trần Văn Huấn tính tiền thắng thua, sử dụng tài khoản tại các ngân hàng chuyển nhận tiền tổ chức đánh bạc.

Ngoài ra, Cường chia tách tài khoản siêu tổng đại lý thành nhiều cấp gồm Master, Agent, Member để giao cho các đối tượng Nguyễn Chí Tỉnh, Nguyễn Minh Tuấn, Trần Hồng Giang, Nguyễn Khắc Tâm… Các đối tượng tiếp tục chia tách tài khoản đại lý Master, Agent thành các tài khoản Member để giao lại cho nhiều người khác đánh cá độ bóng đá nhằm thu lời bất chính.

Các đối tượng Đinh Trọng Bộ, Nguyễn Mạnh Quyết, Chu Đức Tấn, Vũ Đắc Viên, Nguyễn Văn Tuấn, Vương Văn Anh, Trần Việt Hùng, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Văn Chuẩn, Vương Sỹ Hào, Nguyễn Đình Đại, Nguyễn Xuân Hiếu, Ngô Trung, Nguyễn Duy Tuấn, Đào Minh Đức, Trịnh Quốc Đạt đã sử dụng tài khoản cấp Member được chia tách từ hệ thống tài khoản siêu tổng đại lý Super để cá độ nhiều trận đấu bóng đá các giải khác nhau, trong đó có nhiều trận đấu đã cá độ với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Ngày thứ 2 hàng tuần, các đối tượng trả tiền thắng thua cá độ thông qua trả tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản qua tài khoản mở tại các ngân hàng.

Kiểm tra tài khoản siêu tổng đại lý Super xác định trong thời gian từ ngày tháng 11/2024 đến ngày 9/9/2025, cơ quan Công an làm rõ tổng số tiền sử dụng để đánh cá độ các trận đấu bóng đá trên các tài khoản của nhóm đối tượng, khoảng 90 triệu điểm, tương đương với số tiền 4.500 tỷ đồng.

Ngày 10/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ (đã được Viện KSND tối cao - Vụ 2 ra quyết định phê chuẩn) đối với 25 đối tượng, trong đó có 12 đối tượng về hành vi "Tổ chức đánh bạc" gồm: Hoàng Tạ Minh Cường, Ngô Xuân Huy, Trần Hữu Quân, Trần Văn Huấn, Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Đình Cảnh, Bùi Trọng Tưởng, Trần Hồng Giang, Nguyễn Văn Hiếu, Bùi Văn Tuấn, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Minh Tuấn.

Và 13 đối tượng về hành vi "Đánh bạc" gồm: Nguyễn Chí Tỉnh, Đinh Trọng Bộ, Nguyễn Mạnh Quyết, Chu Đức Tấn, Vũ Đắc Viên, Nguyễn Văn Tuấn, Vương Văn Anh, Trần Việt Hùng, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Văn Chuẩn, Vương Sỹ Hào, Nguyễn Đình Đại, Nguyễn Xuân Hiếu

Đến nay, chuyên án đã được triệt phá thành công, bắt giữ được đối tượng chủ mưu, cầm đầu và các đối tượng liên quan khác. Hiện, Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương đấu tranh khai thác đối tượng để làm rõ hành vi phạm tội; truy xét, mở rộng điều tra, xác minh các đối tượng có liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật.