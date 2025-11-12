Triệt phá đường dây 'cát tặc' điều hành qua mạng xã hội

Một đường dây khai thác cát trái phép quy mô lớn hoạt động trên sông Trà Khúc, thuộc phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi với hàng chục đối tượng tham gia bị Phòng CSKT Công an tỉnh Quảng Ngãi triệt phá.

Sáng 12/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã triệt phá đường dây khai thác cát trái phép, khởi tố 8 đối tượng.

Trước đó, qua trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện hàng đêm có hàng chục đối tượng hoạt động khai thác cát sông Trà Khúc trái phép. Các đối tượng phân vai điều hành, khai thác, canh gác, dùng ghe hút cát và dùng xe ba bánh chở cát về các điểm tập kết... Thời gian hoạt động từ 20h30 hàng ngày, đến 5h ngày hôm sau.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi tống đạt quyết định khởi tố các đối tượng trong đường dây khai thác cát trái phép.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh lập chuyên án đấu tranh. Khi thời cơ phá án chín muồi, gần 100 cán bộ, chiến sĩ từ nhiều đơn vị nghiệp vụ chia làm nhiều tổ công tác để mai phục, bắt giữ.

Tại khu vực bãi bồi phía Bắc sông Trà Khúc (đoạn qua phường Trương Quang Trọng), lực lượng Công an bắt quả tang 2 nhóm cùng nhiều ghe đang hoạt động khai thác cát xây dựng. Tại vị trí bãi bồi hướng Tây và hướng Đông, các tổ công tác phát hiện 4 ghe hút cùng nhiều phương tiện đưa cát lên bờ.

Tổ công tác cũng bắt giữ đối tượng một số đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới lực lượng chức năng, tạm giữ 2 ôtô tải chở cát từ bãi hút cũng đã bị tạm giữ. Lần theo dấu xe, tổ công tác phát hiện 3 điểm trữ cát trên phường Trương Quang Trọng. Lực lượng Công an đã tạm giữ 155 m3 cát xây dựng vừa khai thác từ sông Trà Khúc.

Lực lượng Công an bắt quả tang các đối tượng khai thác trái phép trên sông Trà Khúc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây hoạt động khai thác cát trái phép cát trên sông Trà Khúc do đối tượng Võ Quận (SN 1985, ở Tổ dân phố Long Bàn, phường Trương Quang Trọng) cầm đầu, hoạt động từ đầu tháng 8/2025.

Các đối tượng này sử dụng nhiều nhóm riêng, gồm "nhóm người cảnh giới", "nhóm người điều khiển ghe hút cát", "nhóm người lái xe ba bánh trung chuyển cát", "nhóm người xúc cát từ ghe lên xe ba bánh". Đường dây này hoạt động có sự cấu kết chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng người, dưới sự điều hành của Võ Quận. Mỗi đêm, đường dây này khai thác khoảng 300 m3 cát, thu lợi khoảng 100 triệu đồng.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố 8 đối tượng, gồm: Võ Quận, Bùi Văn Được, Nguyễn Hồng Thương, Nguyễn Đợi, Ngô Thanh Quang, Võ Quang Hồng, Đỗ Văn Vũ, Nguyễn Quang Cự về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" quy định tại Điều 227 Bộ luật hình sự, trong số này có 4 đối tượng bị bắt tạm giam.

Hiện vụ việc được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.