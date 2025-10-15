Triệt phá đường dây chăn dắt trẻ em ngậm dầu phun lửa ở quán nhậu

Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ phát hiện nhóm đối tượng có hoạt động chăn dắt trẻ em để đi xin ăn, làm xiếc, ngậm dầu phun lửa ở quán nhậu, khu vui chơi giải trí, nơi tập trung đông người nhằm thu lợi bất chính.

Sau khi xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, lúc 9h ngày 14/10, Phòng Cảnh sát hình sự kết hợp Công an phường Ninh Kiều tiến hành kiểm tra hành chính số nhà 79F hẻm 2, đường Mậu Thân, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ, mời làm việc 5 đối tượng nghi vấn và 4 trẻ trực tiếp thực hiện việc phun lửa để làm rõ.

Các đối tượng (từ trái qua): Nguyễn Văn Lượm, Lưu Thị Thu Trang và Lư Quốc Phú.

Các đối tượng bị mời làm việc, gồm: Nguyễn Văn Lượm (SN 1990; ngụ xã Cầu Ngang, tỉnh Vĩnh Long, cầm đầu; tạm trú phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ), là đối tượng ma túy mà Công an xã Cầu Ngang lập hồ sơ quản lý; Lư Thị Thu Trang (SN 1987, ngu đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ, sống như vợ chồng với Lượm); Lư Quốc Phú (SN 1993, ngụ đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ, em ruột Trang), hiện Công an phường Ninh Kiều làm hồ sơ đưa đi cai nghiện; Trần Thị Ngọc Giàu (SN 2010; ngụ xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ, con ruột Trang có vai trò chở các trẻ đi phun lửa) và Trần Thị Ngọc Ngân (SN 2010, ngụ đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ, có vai trò chở các trẻ em đi phun lửa).

Theo điều tra ban đầu, hàng ngày, Lượm thuê một số đối tượng chở các bé đi ngậm dầu phun lửa tại các quán nhậu, địa điểm công cộng, vào thời gian từ 20h đến 1h hôm sau trên các tuyến đường thuộc địa bàn các phường Tân An; Ninh Kiều; Cái Khế; An Bình; Hưng Phú (TP Cần Thơ) để xin tiền. Trong đó, 3 đối tượng thường xuyên chở các bé đi phun lửa, gồm: Phú; Giàu và Ngân.

Đáng chú ý, Lượm luôn cử người giám sát, chở các cháu đi phun lửa, sau đó ở xa cảnh giới. Chở ra tiệm Internet cho các cháu chơi game đến tối, thì chở về đi làm. Giữa Lượm và các cháu Tài, Mai, Nghĩa anh, Nghĩa em không có quan hệ huyết thống. Mục đích Lượm nuôi những cháu bé trên là để đi phun lửa xin tiền đem về cho Lượm.

Số tiền các cháu xin được từ việc phun lửa bị các đối tượng thu hết đem về đưa cho Lượm và Trang. Tùy vào số tiền xin được mỗi ngày mà Lượm chia cho những đối tượng tham gia chở các cháu đi phun lửa nhiều hay ít (trung bình mỗi người chở đi sẽ được trả 200.000 đồng/đêm). Đối với các em, mỗi ngày được Lượm cho 50.000-100.000 đồng để tiêu xài và chơi game.

Số tiền thu được, Lượm chi cho cha mẹ các cháu là 12 triệu đồng mỗi tháng; cho tiền các cháu để chơi game, tiêu xài, còn lại vợ chồng Lượm Trang cất giữ. Trung bình mỗi tháng vợ chồng Lượm thu lợi bất chính từ việc phun lửa của các cháu trên khoảng 30 triệu đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần thơ phối hợp Công an phường Ninh Kiều củng cố chứng cứ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.