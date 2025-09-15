Triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí, giao dịch hàng chục tỷ

Cục Cảnh sát hình sự phối hợp công an các địa phương phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng trái phép, giao dịch hàng chục tỷ đồng với hàng nghìn đơn hàng.

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết đã phối hợp với công an các địa phương triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí trái phép trên toàn quốc với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Cầm đầu đường dây là Ngô Quang Vỹ (SN 1992) trú tại thôn Ngọc Khám, xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh.

Đây là chuyên án do Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, trực tiếp chỉ đạo xác lập, đấu tranh, triệt phá cùng sự quyết tâm, kiên trì của hàng trăm lượt cán bộ Cục Cảnh sát hình sự triển khai lần theo hoạt động của các đối tượng ở nhiều địa phương trên toàn quốc trong hơn 1 năm qua.

Ngô Quang Vỹ tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 13/9, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh: Lai Châu, Hà Tĩnh, Bắc Ninh và Hải Phòng huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt triệu tập, khám xét đối với 33 đối tượng ở các địa phương trên liên quan hành vi Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Đây là đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng với quy mô lớn do Ngô Quang Vỹ cầm đầu, cấu kết giữa đối tượng ở nhiều địa phương. Vỹ và đồng phạm đã mua, bán các loại vũ khí với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng trong thời gian dài, cùng nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi, mức độ câu kết rất phức tạp.

Lực lượng chức năng thu giữ được 58 khẩu súng các loại, khoảng 130.000 viên đạn súng PCP (đạn chì); cùng với hàng nghìn chi tiết, linh kiện, cụm linh kiện cơ bản của súng và 1 máy tiện cơ khí, 2 máy ép thủy lực, 3 máy nén hơi, 1 máy mài, 1 máy cắt sắt, 1 máy khoan bàn, 1 máy khoan cầm tay và nhiều máy móc gia công các chi tiết nhỏ, các công cụ, đồ vật, sổ sách, thiết bị điện tử dùng để phục vụ cho hoạt động mua bán, chế tạo các loại vũ khí này.

Tại cơ quan công an, Vỹ và đồng bọn khai nhận từ năm 2019, Vỹ mua các loại súng hơi, đạn chì, các linh kiện trên mạng, các sàn thương mại điện tử ở nước ngoài. Sau đó, Vỹ mua các loại máy cơ khí để chế tạo, lắp ráp, hoán cải linh kiện, tăng tính sát thương cho súng rồi bán lại cho những người có nhu cầu nhằm kiếm lời.

Tang vật bị thu giữ.

Để che giấu hoạt động phạm tội với số lượng hàng nghìn đơn hàng các loại, từ đầu năm 2023, các đối tượng thuê 2 ngôi nhà ở Hải Dương để cất giấu nhiều loại vũ khí, linh kiện, đặt máy móc, thiết bị cơ khí nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Tại đây, Vỹ câu kết, thuê và hướng dẫn các đối tượng trong nhóm sử dụng mạng xã hội như YouTube, Faceboo, Telegram, Viber tạo ra các kênh bán hàng, livestream, quảng cáo, hướng dẫn lắp đặt sau đó mua bán, thỏa thuận và vận chuyển cho các đối tượng có nhu cầu trên toàn quốc qua các dịch vụ giao hàng.

Ban chuyên án xác định số tiền để mua và bán các loại súng, linh kiện trên của Vỹ lên đến hàng chục tỷ đồng, trong đó chỉ tính riêng đầu năm 2025, các đối tượng đã giao dịch, mua bán với 3.500 lượt đơn hàng cho các đối tượng ở khắp các tỉnh thành. Trong số đó, có nhiều đối tượng tại các khu vực miền núi, có thói quen sử dụng các loại súng nén hơi, nén khí này để săn bắn.

Kết quả giám định sơ bộ ban đầu xác định, tất cả số súng và các linh kiện cơ bản của các loại súng này đều là vũ khí quân dụng.

Quá trình khám xét, mở rộng, lực lượng công an tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp 10 khẩu súng như trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang đấu tranh, khai thác các đối tượng để củng cố tài liệu chứng cứ; đồng thời, truy xét mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác liên quan.