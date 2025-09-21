Triệt phá đường dây đánh bạc

Văn phòng Cơ quan CSĐT và Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc công nghệ cao quy mô lớn.

Cơ quan công an đã tạm giữ 9 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố liên quan đến đường dây này. Các đối tượng đã sử dụng ứng dụng X-Poker để tổ chức đánh bạc.

Thủ đoạn của tội phạm là lập các tài khoản đại lý để mua bán "chip", quy đổi từ tiền thật nhằm lôi kéo người chơi. Mọi giao dịch đều được thực hiện thông qua các mạng xã hội như Telegram, Facebook và thanh toán qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Ước tính số tiền giao dịch lên tới hơn 100 tỷ đồng .

Cơ quan Công an tạm giữ các đối tượng liên quan phục vụ công tác điều tra.

Theo nhận định của cơ quan điều tra, hành vi của các đối tượng này có dấu hiệu của tội phạm "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".

Hiện vụ án được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.