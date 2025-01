Triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng quy mô hơn 500 tỷ đồng

Ngày 2/1, Thượng tá Trần Huy Việt, Trưởng Công an huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang), cho biết đơn vị phối hợp triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô lớn.

Trước đó, ngày 18/12/2024, tại TP Vinh (tỉnh Nghệ An), Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ các đối tượng tổ chức đánh bạc, mua bán tài khoản ngân hàng liên quan đến website đánh bạc và nhiều tài liệu, phương tiện có liên quan đến vụ án.

Đối tượng Đặng Duy Tiến (SN 1993, trú tại chung cư Tân Phát, khối Tân Phúc, phường Vinh Tân, TP Vinh) có vai trò chính trong vụ án.

Để tổ chức đánh bạc, Tiến vận hành website, tuyển nhân viên cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh quảng cáo cho website; nhắn tin mời người chơi tham gia đánh bạc; trả lời, giải đáp thắc mắc của người đánh bạc.

Ban chuyên án xác định các đối tượng tổ chức đánh bạc từ tháng 1/2024 với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng ; có sự tham gia của hàng nghìn "con bạc" trên cả nước. Có những ngày số tiền giao dịch đánh bạc lên tới 6- 7 tỷ đồng .

Khám xét nơi ở của đối tượng, công an thu giữ 20 điện thoại di động, 12 thẻ sim, 3 bộ máy vi tính, 1 ô tô và nhiều tài liệu liên quan.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

