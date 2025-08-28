Triệt phá đường dây lừa đảo hàng chục nghìn tỷ đồng qua tiền ảo

Đường dây hoạt động "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp" và "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" bị triệt phá.

Ngày 27/8, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đấu tranh triệt phá đường dây hoạt động "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp" và "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" qua hình thức huy động đầu tư tài chính vào tiền điện tử ảo với quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên địa bàn cả nước.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, vào tháng 6/2025, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm đối tượng có hoạt động tổ chức các hội nghị tại địa bàn tỉnh Lào Cai với mục đích vận động người dân đầu tư tài chính vào tiền điện tử ảo, không tồn tại trên thị trường, có dấu hiệu "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp" và "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Xác định đây là đường dây lừa đảo quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên địa bàn cả nước, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá. Đến ngày 24/8, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an triển khai 06 tổ công tác với gần 100 CBCS tổ chức đồng loạt phá án, khám xét tại nhiều địa điểm trên toàn quốc (Lào Cai, Hà Nội, TP.HCM, Gia Lai...)

Kết quả đã bắt giữ 25 đối tượng, bao gồm đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây và toàn bộ các đối tượng có liên quan. Qua công tác điều tra xác minh, bước đầu xác định, các đối tượng đã tổ chức giao dịch trái phép với số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kịp thời phong tỏa các tài khoản và tài sản với tổng trị giá trên 400 tỷ đồng .

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã tự tạo ra các app và website đăng tải thông tin về một loại tiền điện tử ảo, không tồn tại trên thị trường, sau đó kêu gọi người dân thiếu hiểu biết đầu tư tiền thật để mua đồng tiền điện tử ảo. Các đối tượng cũng hướng dẫn khách hàng kêu gọi nhiều người đầu tư để được hưởng tiền hoa hồng (theo phương thức đa cấp). Tuy nhiên, các đối tượng không cho rút tiền gốc nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng theo quy định của pháp luật.