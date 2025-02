Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh có yếu tố nước ngoài

Ngày 16/2, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định tạm giữ 3 đối tượng liên quan đến đường dây ma túy liên tỉnh có yếu tố nước ngoài để điều tra, làm rõ.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Lâm Văn Long, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Trưởng Ban chuyên án, qua thời gian dài theo dõi, vào lúc 17h30 ngày 13/2/2025, Công an Bình Phước phối hợp với Công an TP.HCM, Bình Dương và Quảng Ngãi bắt quả tang 3 đối tượng liên quan đến đường dây ma túy, thu giữ hơn 2 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng quan trọng khác.

Đối tượng bị bắt quả tang vận chuyển trái phép chất ma túy là L.V.Q.K. (SN 1993, trú tại khu phố Xuân Lộc, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Ngoài hơn 2 kg ma tuý tổng hợp, vật chứng khác có liên quan còn có 1 phiếu đơn hàng gửi đi tỉnh Quảng Ngãi.

Đối tượng ngụy trang ma túy trong loa.

Gần như cùng lúc, Ban chuyên án đã bắt giữ 2 đối tượng: N.T.A. (SN 1988, trú tại khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài) và N. T.M.T. (SN 1985, trú tại khu phố Phú Lộc, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài).

L.V.Q.K. khai nhận dưới sự chỉ đạo của các đối tượng nước ngoài, L.V.Q.K. đến TP.HCM nhận 2 kg ma túy, sau đó mua loa, tháo hết các linh kiện bên trong rồi bỏ ma túy vào loa, đóng gói lại thành hàng hóa trái cây, đưa đến gửi xe khách ở TP.HCM để giao cho một đối tượng tại bến xe Quảng Ngãi.

Công an tỉnh Bình Phước cho biết thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này rất tinh vi, chủ yếu liên hệ qua mạng xã hội như Telegram,… nên rất khó phát hiện. Công an đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên trì xuyên Tết đeo bám các đối tượng mới quyết định phá án, bắt giữ các đối tượng.