Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán sách giả quy mô lớn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội triệt phá một đường dây chuyên sản xuất, buôn bán sách giả. Đáng nói, đây đều là những cuốn sách đang thu hút lượng lớn người đọc.

Trước đó, ngày 13/12/2024, Công an quận Hà Đông (cũ) kiểm tra cơ sở in thuộc Công ty cổ phần in Hòa Phát, địa chỉ tại CUTM2 - 30 đất làng nghề Vạn Phúc, Hà Đông (cũ), Hà Nội. Giám đốc của Công ty này là Lê Thị Hương, SN 1985, trú tại số 10, ngõ 28 Nguyễn Siêu, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở in các sản phẩm là sách có dấu hiệu giả của nhà xuất bản gồm 611 cuốn sách thành phẩm gồm "Chiến Thuật Chiến Thắng"; "Biến giao tiếp thành thế mạnh"; "Kinh Trung bộ"; "Tập Văn cúng gia tiên". 370 cuốn sách bán thành phẩm gồm "ChatGPT thực chiến"; "AI 5.0 nhanh hơn, dễ hơn, rẻ hơn, chính xác hơn".

Một trong số loại sách các đối tượng làm giả.

Xác minh đối với cuốn sách "Tập văn cúng gia tiên" ghi Nhà xuất bản Hồng Đức, địa chỉ tại số 65 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội và Công ty TNHH Văn Hóa Minh Tân - Nhà sách Minh Thắng là đơn vị liên kết sản xuất, cơ quan công an được biết Nhà xuất bản Hồng Đức và Công ty TNHH Văn Hóa Minh Tân - Nhà sách Minh Thắng không cho phép Công ty cổ phần in Hòa Phát sản xuất cuốn sách "Tập văn cúng gia tiên". Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số sách và các máy móc thực hiện việc sản xuất số sách trên để xác minh làm rõ.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, Lê Thị Hương thừa nhận các đầu sách bị đoàn kiểm tra thu giữ tại công ty là do công ty nhận in của khách hàng, nhưng không có hợp đồng và không được nhà xuất bản cấp phép in.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được trong quá trình kiểm tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội đã xác minh một người đặt in một số sách có tại Công ty cổ phần in Hòa Phát là Cao Việt Dũng, SN 2000, trú tại xã Thường Tín, Hà Nội. Làm việc tại cơ quan công an, Cao Việt Dũng khai nhận do không có việc làm cố định và muốn kiếm thêm lợi nhuận, nên tự mua sách "Tập văn cúng gia tiên" của nhà xuất bản rồi chuyển cho nhân viên Công ty cổ phần in Hòa Phát đặt in.

Các cuốn sách đều thu hút lượng lớn bạn đọc.

Bản thân Cao Việt Dũng không được cơ quan Nhà nước, tổ chức cá nhân cấp phép in ấn, kinh doanh số sách đã đặt in. Sau khi được cơ quan công an giải thích về hành vi vi phạm, Cao Việt Dũng đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội số sách đã in tại Công ty cổ phần in Hòa Phát. Tổng số sách giao nộp gồm 608 cuốn: "Cổ học tinh hoa"; "Đạo lý của người xưa"; "Hiểu người để dùng người"; "Trí tuệ của người xưa"; "Tập văn cúng gia tiên"; "AI Công cụ nâng cao hiệu suất công việc"; "ChatGPT ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc".

Theo lời khai của Cao Việt Dũng, số sách giao nộp này Dũng nhờ in qua nhân viên của Công ty cổ phần in Hòa Phát là Lê Văn Đại, SN 1976, trú tại phường Thụy Phương, Hà Nội. Số sách được Lê Văn Đại lưu trữ tại một nhà kho ở thôn Nỏ Bạn, xã Văn Tảo, Thường Tín (cũ), Hà Nội.

Căn cứ vào tài liệu, bằng chứng thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Văn Đại và Lê Thị Hương về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là sách; khởi tố bị can Cao Việt Dũng về hành vi buôn bán sách giả.

Để phục vụ điều tra vụ án, truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân, tổ chức mua bán, sử dụng hàng hóa là các loại sách nêu trên đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (địa chỉ: Số 15 đường Ngô Thì Nhậm, phường Hà Đông, TP Hà Nội) để phối hợp làm việc hoặc liên hệ đồng chí Nguyễn Đức Chiến - Cán bộ điều tra. Khi đi đề nghị tổ chức, cá nhân mang theo các sản phẩm nêu trên để giao nộp cho Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội.