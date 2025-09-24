Triệt phá đường dây tổ chức sử dụng ma túy

Một đường dây sử dụng trái phép ma túy quy mô lớn được Công an TP Cần Thơ triệt phá, bắt 21 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.

Chiều 23/9, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an TP Cần Thơ cho biết triệt phá đường dây sử dụng trái phép ma túy lquy mô lớn. Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Cái Răng phát hiện nhóm trên 20 đối tượng thường xuyên tụ tập, thuê nhà trọ, hoạt động phức tạp về ANTT, nghi sử dụng trái phép ma túy.

Công an phường đã triển khai công tác nghiệp vụ, đồng thời báo cáo sự việc đến Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ. Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, trực tiếp chỉ đạo Phòng CSĐTTP về ma túy phối hợp Công an phường Cái Răng đấu tranh, xử lý.

Các đối tượng sử dụng trái phép ma túy bị Công an TP Cần thơ bắt quả tang.

Lúc 1h30 ngày 22/9, các tổ công tác của Phòng CSĐTTP về ma túy Công an TP Cần Thơ, Công an phường Cái Răng đồng loạt đột kích, tiến hành kiểm tra nhà số F43, đường số 4, Khu tái định cư văn hóa Tây Đô, phường Cái Răng, phát hiện 21 đối tượng (4 nữ, 17 nam) đang sử dụng ma túy. Trong đó có nhiều đối tượng ở tỉnh ngoài, như: Đồng Tháp, An Giang… đến TP Cần Thơ tập trung thuê nhà để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khám xét, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ nhiều bịch nylon chứa ma túy, thuốc lắc; 16 điện thoại di động; 1 ôtô; 4 môtô, 4 đĩa sứ; 3 loa thùng; 4 đèn chiếu; trên 17 triệu đồng tiền mặt cùng các dụng cụ để tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Hiện vụ việc được Phòng CSĐTTP về ma túy Công an TP điều tra mở rộng.

Tang vật mà Công an TP Cần Thơ thu giữ tại hiện trường.

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết qua vụ việc trên thể hiện sự quyết tâm của Công an TP thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an trong công tác đấu tranh, phòng chống, đẩy lùi tệ nạn ma túy; phấn đấu thực hiện 20% xã, phường không ma túy trong năm 2025...