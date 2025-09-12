Triệt phá nhóm cướp giật 3 tỷ đồng tiền ảo USDT, bắt giữ 4 đối tượng

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Phòng CSHS (PC02) triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm 4 đối tượng thực hiện vụ cướp 3 tỷ đồng tiền điện tử (USDT) của một người dân đến từ Đà Nẵng.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 5/9, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Đ. (SN 1992, trú tại TP Đà Nẵng) về việc bị một nhóm đối tượng lạ mặt dàn cảnh cướp giật số tiền 3 tỷ đồng thông qua việc mua bán tiền điện tử (đồng USDT có tỷ lệ giao dịch 1:1 với đồng USD) vào sáng cùng ngày khi anh Đ. đang thực hiện giao dịch mua bán tại khu vực xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên.

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng hoạt động liều lĩnh và chuyên nghiệp, Lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã nhanh chóng khoanh vùng và xác định được 4 đối tượng gây án. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, nhóm này đã chia nhau bỏ trốn đến nhiều tỉnh, thành phố nhằm che giấu dấu vết.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CACC.

Chiều 6/9, sau chưa đầy 48 giờ gây án, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) đã huy động lực lượng, đồng loạt bắt giữ 4 đối tượng tại các địa điểm ở Hưng Yên, Hà Nội và Hải Phòng.

Các đối tượng gồm: Ngô Xuân Thảo (SN 1992, trú tại xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Xuân Tùng (SN 1987, trú tại xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Mạnh Hoàn (SN 1990, trú tại TP.HCM); Bùi Đình Danh (SN 2008, trú tại xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên).

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 1,8 tỷ đồng tiền mặt, 2 ôtô, 5 điện thoại di động; đồng thời, phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng của các đối tượng với số tiền 1,19 tỷ đồng .

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng trên về tội "Cướp giật tài sản".

Hiện, vụ án được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.