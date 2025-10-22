Triệt phá ổ nhóm có hành vi mua, bán, giết mổ lợn chết do dịch bệnh

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã triệt phá ổ nhóm đối tượng có hành vi mua, bán, giết mổ lợn chết do dịch bệnh làm thực phẩm.

Hồi 3h30 ngày 14/10/2025, đội 4, phòng CSKT phối hợp các đơn vị (Đội 17 Chi cục QLTT Hà Nội, Chi Cục chăn nuôi thú y, Công an xã Xuân Mai) đồng loạt kiểm tra bắt giữ các đối tượng Bùi Thị Hoài Phương (SN 1988, trú tại xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội), Phạm Văn Đồng (SN 1983, trú tại xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội) có hành vi mua, bán, giết mổ lợn chết do dịch bệnh làm thực phẩm.

Tiến hành kiểm tra tại quầy bán hàng của đối tượng tại chợ Xuân Mai (thuộc xã Xuân Mai, TP Hà Nội) và tại nhà của đối tượng tại xã Phú Nghĩa (TP Hà Nội), tổ công tác đã phát hiện thu giữ 8 con lợn đã giết mổ, hơn 200 kg lợn và nội tạng đã mổ xẻ có dấu hiệu dịch bệnh, một số con bốc mùi hôi thối. Tổng số lợn dịch bệnh đã giết mổ để bán cho người dân làm thực phẩm là 837 kg.

Lực lượng chức năng phát hiện thịt lợn có dấu hiệu dịch bệnh. Ảnh: CACC.

Phương và Đồng khai nhận làm nghề mua lợn sống về mổ bán cho những người bán hàng tại các chợ để bán cho người dân làm thực phẩm và bán cho các công ty làm thực phẩm cho công nhân.

Từ đầu năm 2025 đến nay, do khó khăn về kinh tế, Phương và Đồng thường mua lợn dịch bệnh, lợn chết từ các trang trại trên địa bàn huyện cũ trước đây như Chương Mỹ, Mỹ Đức, huyện Lương Sơn… với giá rẻ về bán kiểm được nhiều lời hơn. Giá thịt lợn khỏe bình thường với giá khoảng 60.000 đồng/1 kg, Phương và Đồng mua lợn dịch bệnh chỉ với giá khoảng 25.000 đồng/1 kg hoặc thấp hơn nếu lợn đã chết.

Toàn bộ số lợn Cơ quan Công an thu giữ ngày 14/10/2025 Đồng khai là lợn yếu, bị dịch bệnh, do Đồng thu mua một phần từ trang trại của đối tượng Lê Phú Hiệp (SN: 1973, địa chỉ trang trại chăn nuôi tại xã Hòa Phú, TP Hà Nội) về giết mổ để bán. Tại đây, Phòng CSKT đã tiến hành khám xét, phát hiện 723 con lợn có dấu hiệu dịch bệnh và phối hợp cùng Chi cục thú y lấy mẫu xét nghiệm tại Trung tâm chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương I.

Hiệp khai là kỹ sư thú y, đồng thời là chủ trang trại nuôi lợn thịt tại địa chỉ thôn Yên Lạc, xã Hòa Phú, TP Hà Nội. Thời gian gần đây, Hiệp phát hiện lợn tại trang trại có dấu hiệu dịch bệnh tả châu Phi, theo quy định Hiệp sẽ phải báo cáo chính quyền địa phương để xét nghiệm, tiêu hủy. Tuy nhiên, do sợ thua lỗ, Hiệp đã bí mật liên hệ với Đồng trao đổi, bán cho Đồng số lợn dịch bệnh yếu sắp chết để Đồng về mổ bán cho người dân làm thực phẩm với giá rẻ. Đồng nhận thức được việc làm của mình là sai, nhưng vì lợi nhuận nên cố tình thực hiện.

Kết quả xét nghiệm xác định toàn bộ mẫu thu giữ của Phương, Đồng tại chợ Xuân Mai, nhà riêng và mẫu thu giữ tại trang trại lợn của Hiệp đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Hành vi của Phương, Đồng, Hiệp phạm vào tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" quy định tại Điều 317 Bộ luật hình sự. Ngày 21/10/2025, Cơ quan CSĐT CATP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phương, Đồng, Hiệp để điều tra xác minh làm rõ.

Đối với 723 con lợn, có tổng trọng lượng 61.631 kg mắc dịch bệnh của trang trại Lê Phú Hiệp, Phòng CSKT đã bàn giao cho UBND xã Hòa Phú, Chi cục chăn nuôi thú y Hà Nội để tiêu hủy theo quy định.

Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.