Triệt phá ổ nhóm trộm cắp, mua bán xe máy ở Hà Nội

Thông qua các hội nhóm mua bán xe trên Facebook, các đối tượng quen biết nhau, phối hợp, thỏa thuận trộm cắp tài sản, chia đôi số tiền kiếm được.

Ngày 19/3, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Hoàng Văn Tuấn (SN 1985, trú tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam); Nguyễn Công Mạnh (SN 1995, trú tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội); Lưu Thế Hạnh (SN 1995, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Nguyễn Như Tùng (SN 1990, trú tại huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 7/3, Công an phường Láng Hạ, quận Đống Đa nhận được trình báo của anh N.A (trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về việc bị mất trộm xe máy Honda Dream II - BKS: 29K7-74… vào tối 6/3, tại ngõ 198 Thái Thịnh, phường Láng Hạ.

Lưu Thế Hạnh và nhóm đối tượng trộm cắp và tiêu thụ xe máy bị bắt giữ.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Láng Hạ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 16h ngày 7/3, cơ quan Công an đã bắt giữ Lưu Thế Hạnh khi đối tượng này đang điều khiển chiếc xe được trình báo mất trộm tại khu vực một chung cư ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, đối tượng Hạnh khai đã mua chiếc xe trên vào tối 6/3 của Nguyễn Công Mạnh với giá 3 triệu đồng; đối tượng Hạnh biết xe là tài sản do Mạnh trộm cắp mà có, nhưng vẫn mua để bán kiếm lời.

Tiến hành triệu tập Nguyễn Công Mạnh, đối tượng thừa nhận đã cùng với Hoàng Văn Tuấn thực hiện hành vi trộm cắp như trên.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ, cuối tháng 2/2025, thông qua các hội nhóm mua bán xe trên mạng xã hội Facebook, đối tượng Nguyễn Công Mạnh và Hoàng Văn Tuấn quen biết nhau, rủ nhau trộm cắp và thỏa thuận chia đôi số tiền kiếm được.

Xe máy trộm cắp bị thu giữ.

Khoảng 18h ngày 18/3, hai đối tượng đi lòng vòng các tuyến phố tại khu vực quận Đống Đa quan sát tìm những xe máy sở hở để trộm cắp. Hơn một tiếng sau, Mạnh phát hiện chiếc xe máy đang dựng trong ngõ 198 phố Thái Thịnh, không có người trông giữ, không khóa cổ. Hai đối tượng phân nhau cảnh giới, áp sát để trộm cắp chiếc xe rồi tẩu thoát.

Cơ quan Công an cũng xác định Nguyễn Như Tùng và Hạnh có mối quan hệ làm ăn liên quan đến mua bán xe tang vật trộm cắp. Hạnh là người tìm nguồn để mua các xe máy trộm cắp, không có giấy tờ sau đó bán lại cho Tùng, mỗi chiếc xe Hạnh sẽ được trả công 200.000 đồng.

Khoảng cuối năm 2024, Hạnh truy cập vào các hội nhóm trên mạng xã hội tìm kiếm xe trộm cắp sau đó bán lại cho Tùng để hưởng lợi nhuận. Với phương thức như trên, ngày 6/3, sau khi đối tượng Nguyễn Công Mạnh gọi điện giao bán chiếc xe máy Honda Dream, Hạnh đã thông báo lại cho Tùng biết và được Tùng chỉ đạo mua chiếc xe máy trên với giá 3.000.000 đồng.

Tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng, Cơ quan công an đã làm rõ ngoài thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe máy Honda Dream BKS: 29K7-74…, hai đối tượng Tuấn và Mạnh đã cùng nhau thực hiện hành vi trộm cắp thêm 4 chiếc xe máy tại quận Nam Từ Liêm và huyện Hoài Đức, Hà Nội. Đối với 4 chiếc xe trên Mạnh đều bán lại cho Hạnh và Tùng.

Hiện trường đối tượng Nguyễn Như Tùng tháo dỡ, làm mới phụ tùng xe máy trộm cắp để bán kiếm lời.

Ngoài ra, Hạnh khai nhận đã mua của Tuấn, Mạnh 2 xe máy trộm cắp mà có và mua bán trôi nổi qua mạng xã hội 7 xe máy các loại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu được, Cơ quan điều tra đã bắt giữ Tùng. Đối tượng này khai đang làm nghề sửa chữa xe máy. Số xe máy mua được từ đối tượng trộm cắp, Tùng chỉ đạo thợ sửa xe tháo dỡ, làm mới phụ tùng rồi bán phụ tùng.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, Công an phường Láng Hạ đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.