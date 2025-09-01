Triệt phá sòng bạc ở An Giang, tạm giữ 50 đối tượng liên quan

Sáng 1/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị phối hợp Công an phường Bình Đức triệt phá thành công sòng bạc liên quan đến 50 đối tượng.

Khoảng 12h30 ngày 31/8, phát hiện hàng chục đối tượng đang tụ tập sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại một bãi đất trống thuộc khu vực khóm Bình Đức 2, phường Bình Đức, tỉnh An Giang, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang kết hợp cùng Công an phường Bình Đức bất ngờ ập vào bắt giữ.

Cơ quan Công an đưa các đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc.

Tổ công tác đã kịp thời chốt chặn bắt giữ 50 đối tượng liên quan; tang vật thu giữ gồm: 11 con gà, 1 tấm kính, 14 cặp cựa sắt, 1 cân đồng hồ, 28 môtô, 2 xe đạp điện, 36 điện thoại di động và trên 87 triệu đồng...

Được biết, sòng bạc này thu hút nhiều con bạc trong và ngoài địa phương đến tham gia, làm mất ANTT tại địa phương, gây bức xúc trong nhân dân. Việc cơ quan Công an kịp thời triệt phá sòng bạc trên đã được chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Cơ quan Công an lập biên bản tạm giữ tang vật.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an phường Bình Đức tiếp tục củng cố hồ sơ, truy xét các đối tượng tổ chức và người có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.