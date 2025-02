Triệt phá trường gà ở Tiền Giang

Hơn 70 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tại một trường gà ven biển Gò Công, thì bất ngờ bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang.

Ngày 21/2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra làm rõ vụ đá gà ăn thua bằng tiền trên phần đất trống thuộc ấp Đèn Đỏ, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 20/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an địa phương cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang triệt xóa tụ điểm đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền trên phần đất trống thuộc ấp Đèn Đỏ, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông.

Kết quả, lực lượng chức năng tiến hành mời làm việc 75 đối tượng có mặt tại hiện trường. Cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm: 5 con gà trống, 1 cặp cựa, 1 cân đồng hồ. Đồng thời, tạm giữ 54 điện thoại di động, 52 xe mô tô các loại, hơn 210 triệu đồng.

Trường gà này do Ngô Văn Luận (59 tuổi, còn gọi là Luận Già) và Phạm Văn Lâm (45 tuổi, còn gọi là Ba Heo) cùng ngụ xã Tân Thành đứng ra tổ chức.

Hiện vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Gò Công Đông tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ.