Triệt xóa điểm đá gà qua mạng trực tuyến tại TP Cần Thơ

Công an phường Cái Răng (TP Cần Thơ) tiến hành triệt xóa điểm đánh bạc, bắt quả tang 14 đối tượng đá gà dưới hình thức ăn thua bằng tiền qua mạng trực tuyến.

Vào lúc 16h45 ngày 9/10, qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường Cái Răng tiến hành triệt xóa điểm đánh bạc, bắt quả tang 14 đối tượng đá gà dưới hình thức ăn thua bằng tiền qua mạng trực tuyến tại quán cà phê Phố Đêm, đường Trần Chiên, khu vực Thạnh Mỹ, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

14 đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng trực tuyến tại phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Ảnh: CACC.

Tang vật tạm giữ gồm: 13 điện thoại di động các loại và thu giữ trong người các đối tượng hơn 40 triệu đồng. Công an phường Cái Răng đang tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo toàn thể người dân không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức. Mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.