Triệt xóa điểm lắc tài xỉu do Dũng 'Xẹc Măng' cầm đầu

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết Phòng CSHS phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương triệt xóa sới bạc do Lê Trần Quang Dũng (biệt danh: Dũng "Xẹc Măng") cùng đồng bọn tổ chức.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, vào lúc 14h40 ngày 20/1, Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ chủ công, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tiến hành triệt xóa điểm tổ chức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại vườn mãng cầu thuộc khu vực Hòa Long, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, TP Cần Thơ do Dũng "Xẹc Măng" cùng đồng bọn tổ chức. Các đối tượng bị bắt quả tang tại sới bạc. Cơ quan Công an đã bắt quả tang 43 đối tượng đang có mặt và tham gia lắc tài xỉu cùng các tang vật liên quan gồm: 3 bộ lắc tài xỉu, hơn 362 triệu đồng tiền mặt, lập biên bản tạm giữ 13 môtô các loại, 42 ĐTDĐ của các con bạc, cùng nhiều tang vật liên quan.

