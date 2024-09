Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng gần 17 tỷ đồng

Trung tá Trần Quốc Tuấn, Trưởng Công an huyện Ninh Hải (Ninh Thuận), xác nhận sau thời gian tạm giữ hình sự, cơ quan này khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 6 đối tượng trong đường dây đánh bạc.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở kết hợp nguồn tin của người dân, các trinh sát hình sự Công an huyện Ninh Hải tiến hành xác minh, truy bám nghi can liên quan đến một đường dây đánh bạc với quy mô lớn.

Nguyễn Đỗ Ry Băng - đối tượng cầm đầu trong đường dây đánh bạc tiền tỷ - đang khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra.

Từ các chứng cứ tài liệu thu thập được, Công an huyện Ninh Hải xác lập chuyên án trinh sát, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh truy bắt. Đến ngày 30/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Hải tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Đỗ Ry Băng (SN 1982, trú ở thôn Lương Cách, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải) và đồng bọn.

Sau cuộc khám xét đã thu giữ 800 triệu đồng tiền Việt, 1 ôtô, 12 điện thoại di động, 2 thẻ ATM cùng một số hung khí như dao tự chế, gậy kim loại và công cụ liên quan hoạt động đánh bạc như máy tính bảng, máy tính để bàn…

Một số tang vật liên quan hoạt động đánh bạc đã được thu giữ.

Kết quả điều tra bước đầu, Nguyễn Đỗ Ry Băng khai nhận là người trực tiếp quản lý một tài khoản cá độ bóng đá trên mạng Internet cấp Master. Từ tài khoản này, Băng đã tạo ra 45 tài khoản thứ cấp để chuyển giao cho các đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Tài khoản Master do Băng quản lý và điều hành hoạt động từ ngày 29/7 đến 30/8 đã thực hiện giao dịch cá cược thành công hơn 338.000 điểm, bình quân mỗi điểm chuyển giao cho tài khoản thứ cấp thấp nhất là 50.000 đồng, thì tổng số tiền đánh bạc lên đến hơn 16,9 tỷ đồng .

Trong số những tang vật đã thu giữ khi khám xét nơi ở của các đối tượng trong đường dây đánh bạc, có một số hung khí nguy hiểm.

Ngoài đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Đỗ Ry Băng còn có 5 đối tượng đã bị khởi tố, tạm giam về tội danh "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 2, Điều 321 BLHS là Bùi Xuân Thạch (SN 1980, trú ở thôn Thủy Lợi, xã Tân Hải); Đỗ Văn Khiết (SN 1982, trú ở thôn Phương Cựu 3, xã Phương Hải), Phạm Vinh (SN 1987, trú ở thôn Đá Bắn, xã Hộ Hải), Lê Kim Vũ (SN 1976, trú ở thôn Tri Thủy 2, xã Tri Hải) và Nguyễn Đức Thắng (SN 1975, trú ở thôn Thủy Lợi, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải).