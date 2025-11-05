Triệt xóa đường dây mua bán hơn nửa tấn thuốc nổ

Đoàn Đặc nhiệm phòng - chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) miền Trung, thuộc Cục PCMT&TP - Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đang tạm giữ 2 đối tượng trong đường dây mua bán thuốc nổ với khối lượng hơn nửa tấn.

Trước đó, từ công tác nắm tình hình an ninh trật tự địa bàn vùng biên phía tây miền Trung - Tây Nguyên, các trinh sát Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung phát hiện một đường dây mua bán thuốc nổ đi qua các địa phương nêu trên, rồi chuyền về Khánh Hòa để tiêu thụ, nên tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa.

Hứa Thị Lệ và Trần Hồng Son cùng tang vật đã được thu giữ.

Từ các chứng cứ thu thập được, sau nhiều ngày đêm truy bám nghi can trong chuyên án, gần trưa 3/11/2025, tổ công tác do Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung chủ trì, phối hợp với Hải đoàn 48 Bộ Tư lệnh Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an phường Đông Ninh Hòa bất ngờ truy chặn Hứa Thị Lệ (SN 1968, trú ở tổ dân phố Phú Thọ 1, phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) khi người phụ nữ này điều khiển xe máy đến một giao lộ trên đường tỉnh lộ 652B, thuộc địa phận tổ dân phố Phú Thọ 2, phường Đông Ninh Hòa).

Hứa Thị Lệ cùng tang vật thuốc nổ, kíp nổ thu giữ được khi khám xét khẩn cấp nơi ở của người phụ nữ này.

Kiểm tra hành chính, tổ công tác đã lập biên bản bắt quả tang Lệ đang vận chuyển 24 kg thuốc nổ và 48 m dây cháy chậm. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lệ, lực lượng đấu tranh chuyên án phát hiện, thu giữ thêm 15 kg thuốc nổ, 10,5 m dây cháy chậm và 1.047 kíp nổ.

Sau nhiều giờ đấu tranh xét hỏi và truy nóng, Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung khẩn trương vượt chặng đường gần 200 km, tiến hành khám xét nhà ở của em rể và mẹ ruột Lệ là Trần Hồng Son (SN 1972), Lê Thị Lục (SN 1936) cùng trú thôn Phong Niên, xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk. Tại hai nơi này, lực lượng đấu tranh chuyên án tiếp tục thu giữ 496 kg thuốc nổ, 196,8 m dây cháy chậm và 475 kíp nổ.

Trần Hồng Son (ảo đỏ) cùng tang vật thuốc nổ, kíp nổ thu giữ được khi khám xét nơi ở của người đàn ông này.

Theo đó, tổng số tang vật đã được thu giữ từ kết quả đấu tranh chuyên án này gồm 535 kg thuốc nổ, 255,3 m dây cháy chậm và 1.522 kíp nổ. Hai đối tượng Hứa Thị Lệ và Trần Hồng Son đã bị tạm giữ để điều tra.

Được biết, toàn bộ khối lượng thuốc nổ, dây cháy chậm nêu trên đều do Hứa Thị Lệ mua bán, vận chuyển qua một số tỉnh, thành phố ở Tây Nguyên trước khi đưa về Khánh Hòa.