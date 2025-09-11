Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Triệt xóa sới bạc, bắt giữ 15 đối tượng

  • Thứ năm, 11/9/2025 06:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Công an xã Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh triệt xóa sới bạc "Boong ke" trong nhà đối tượng Hồ Minh Khánh.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh về tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn, Công an xã Diễn Châu đã chủ động nắm tình hình, qua đó phát hiện Hồ Minh Khánh (SN 1989, trú tại khối 1, xã Diễn Châu) có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội đánh bạc.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định đối tượng thường xuyên cho thuê, mượn địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình để sử dụng làm nơi đánh bạc trái phép.

Sới bạc quy tụ hàng chục con bạc có máu đỏ đen trên địa bàn. Các đối tượng tham gia đánh bạc đều được Hồ Minh Khánh lựa chọn kỹ càng, phải có người quen hoặc họ hàng giới thiệu mới được tham gia.

Triet xoa soi bac anh 1

Các đối tượng bị bắt giữ.

Khánh xây dựng địa điểm kiên cố, xung quanh bao bọc bởi hàng rào thép gai, cổng luôn khóa kín và lắp đặt hệ thống camera dày đặc, có cảm biến báo động khi phát hiện người ra vào, đồng thời sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi khác nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Sau thời gian tiến hành điều tra, vào lúc 15h ngày 7/9, Công an xã Diễn Châu và Phòng Cảnh sát Hình sự đã huy động lực lượng, chia thành các mũi đột kích sới bạc, bắt quả tang 15 đối tượng đang thực hiện hành vi "Đánh bạc" và "Gá bạc". Tại hiện trường, hơn 150 triệu đồng tiền mặt, 13 ĐTDĐ, 2 bộ bài tú lơ khơ và một số tang vật liên quan bị thu giữ.

Hiện, vụ án tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngọc Anh - Trọng Tuấn/Công an Nhân dân

