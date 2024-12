Triệu chứng cảnh báo sớm khi thận mất chức năng

Tổn thương thận cấp là một trong những bệnh lý nguy hiểm, đe dọa nghiêm trọng sức khỏe của người bệnh.

Người bị suy thận cấp thường đau và khó chịu ở vùng thắt lưng, có thể gặp cơn đau quặn thận do sỏi. Ảnh: Sundialclinics.

Bác sĩ chuyên khoa II Đồng Thế Uy, Trung tâm Thận tiết niệu và lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết tổn thương thận cấp là tình trạng giảm chức năng thận đột ngột và kéo dài trong vài giờ hoặc vài ngày. Tình trạng này dẫn tới giảm mức lọc cầu thận, ứ đọng các sản phẩm của quá trình chuyển hóa không nitơ (điện giải, kiềm toan) và sản phẩm chuyển hóa nitơ phi protein (ure, creatinin).

Biểu hiện lâm sàng của tổn thương thận cấp là tiểu ít hoặc không đi tiểu xảy ra cấp tính, tiếp theo tăng nitơ phi protein trong máu, rối loạn cân bằng nước điện giải, rối loạn cân bằng kiềm toan, phù và tăng huyết áp.

"Tổn thương thận cấp là một trong những bệnh lý nguy hiểm, đe dọa nghiêm trọng sức khỏe của người bệnh. Nguyên nhân thường từ tưới máu thận không đầy đủ do chấn thương nặng, bệnh tật hoặc phẫu thuật. Đôi khi, tổn thương do bệnh thận tiến triển nhanh, tổn thương tại thận. Bệnh nhân không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến co giật và hôn mê, thậm chí tử vong", bác sĩ Uy nói.

Bác sĩ Đồng Thế Uy cho hay các dấu hiệu của tổn thương thận cấp bao gồm:

Giảm lượng nước tiểu: Một trong những dấu hiệu đáng chú ý nhất của suy thận cấp là giảm lượng nước tiểu hoặc ngưng tiểu hoàn toàn.

Phù: Phù tại vùng chân, bàn chân, tay, mặt hoặc các phần khác của cơ thể do việc giữ nước và muối trong cơ thể.

Mệt mỏi và ăn kém: Do tích tụ các chất độc hại và chất thải trong máu.

Buồn nôn và nôn: Có thể do tác động của các chất độc lên dạ dày và dấu hiệu của việc các chất thải không được loại bỏ qua thận.

Đau lưng và vùng thắt lưng: Đau và khó chịu ở vùng thắt lưng, có thể gặp cơn đau quặn thận do sỏi.

Bên cạnh các dấu hiệu trên, người bị tổn thương thận cấp còn có các triệu chứng liên quan tim mạch như huyết áp có thể thấp trong giai đoạn đầu của vô niệu nếu nguyên nhân là sốc. Nếu vô niệu kéo dài huyết áp sẽ tăng, mức độ tăng huyết áp phụ thuộc vào lượng nước đưa vào cơ thể. Quá tải thể tích và tăng huyết áp có thể gây phù phổi cấp.

Ngoài ra, nếu bệnh nhân có kali máu tăng sẽ gây rối loạn nhịp tim, có thể gây ngừng tim và tử vong. Viêm màng ngoài tim có thể gặp do urê máu tăng.

Về thần kinh, người bệnh có thể bị chuột rút, co giật, hôn mê do rối loạn điện giải và urê máu tăng…

"Khi có những biểu hiện lâm sàng trên, người bệnh hoặc gia đình người bệnh nên đưa họ đến cơ sở y tế gần nhà để khám, sàng lọc và đánh giá. Bệnh nhân được chẩn đoán tổn thương thận cấp sẽ được xử trí tích cực tùy vào nguyên nhân gây tổn thương và từng giai đoạn tiến triển của bệnh. Nếu xử trí kịp thời chức năng thận có thể phục hồi hoàn toàn", bác sĩ Uy khuyến cáo.

Ngược lại, ông cho hay nếu những nguyên nhân gây bệnh không được loại bỏ sớm, người bệnh có nguy cơ tử vong rất cao do những biến chứng của suy thận.