Triệu chứng của viêm gan B giai đoạn đầu

Dù có thể phòng ngừa bằng vaccine, viêm gan B vẫn là căn bệnh âm thầm tấn công hàng triệu người Việt, gây ra hàng chục nghìn ca không qua khỏi mỗi năm vì biến chứng xơ gan và ung thư gan.

Viêm gan B là bệnh có triệu chứng âm thầm. Ảnh: Freepik

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Gan mật - Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết viêm gan B là một trong những bệnh lý về gan phổ biến và nguy hiểm nhất hiện nay.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2024, toàn cầu có khoảng 254 triệu người đang sống chung với virus viêm gan B (HBV) - một con số đáng báo động và vẫn tiếp tục gia tăng.

Tại Việt Nam, tình hình cũng không kém phần nghiêm trọng khi ước tính có khoảng 6,5 triệu người nhiễm viêm gan B, đưa nước ta vào nhóm 10 quốc gia có tỷ lệ mắc cao nhất thế giới.

Bệnh âm thầm, khó phát hiện sớm

Viêm gan B là bệnh truyền nhiễm do virus HBV gây ra, tấn công trực tiếp tế bào gan và có khả năng tích hợp vào DNA của người bệnh. Điều này khiến việc điều trị trở nên phức tạp, nhiều trường hợp tiến triển thành xơ gan hoặc ung thư gan.

Bệnh gồm hai dạng chính: viêm gan B cấp tính và viêm gan B mạn tính. Đáng chú ý, nhiều người nhiễm virus không có triệu chứng rõ ràng, khiến việc phát hiện thường muộn.

Bệnh nhân xơ gan vì viêm viêm gan B không điều trị. Ảnh: BVCC.

Khi bệnh bắt đầu biểu hiện, người bệnh có thể gặp:

Giai đoạn đầu: mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, sốt nhẹ, đau khớp và cơ, đau tức vùng bụng trên bên phải.

Giai đoạn tiến triển: vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu, phân nhạt, ngứa da, sưng phù chân hoặc bụng.

Theo bác sĩ Giang, viêm gan B mạn tính có thể âm thầm diễn tiến trong nhiều năm mà không có dấu hiệu cảnh báo, đến khi gan bị tổn thương nặng mới được phát hiện.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh

Theo bác sĩ Nguyễn Trường Giang, viêm gan B hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu mỗi người chủ động bảo vệ bản thân và cộng đồng bằng các biện pháp y tế đơn giản nhưng hiệu quả.

Trước hết, tiêm phòng vaccine là phương pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất. Trẻ sơ sinh cần được tiêm mũi đầu tiên trong vòng 24 giờ sau khi chào đời, sau đó tiếp tục các mũi nhắc lại theo lịch để đạt được miễn dịch đầy đủ. Người trưởng thành nếu chưa có kháng thể cũng nên tiêm đủ ba liều để được bảo vệ lâu dài.

Bên cạnh đó, thực hành an toàn trong y tế và sinh hoạt là yếu tố quan trọng giúp ngăn ngừa lây nhiễm. Các dụng cụ y tế, kim tiêm cần đảm bảo vô trùng; người dân không nên thực hiện các thủ thuật xâm lấn không cần thiết hoặc dùng chung vật dụng cá nhân như dao cạo râu, bàn chải đánh răng hay kềm cắt móng.

Quan hệ tình dục an toàn cũng là biện pháp bảo vệ thiết thực. Việc sử dụng bao cao su đúng cách giúp giảm đáng kể nguy cơ lây truyền virus viêm gan B. Các cặp đôi nên chủ động xét nghiệm trước khi kết hôn hoặc có kế hoạch sinh con để kịp thời tiêm phòng nếu chưa có miễn dịch.

Ngoài ra, tầm soát định kỳ là cách phát hiện sớm và kiểm soát bệnh hiệu quả. Những người có nguy cơ cao như nhân viên y tế, người có người thân mắc viêm gan B hoặc có nhiều bạn tình cần kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm virus HBV và có hướng xử trí phù hợp.