Triệu chứng khi nhiễm virus Herpes

Tôi bị đau rát vùng sinh dục, kèm sốt, bác sĩ chẩn đoán mắc mụn rộp sinh dục do HSV. Xin bác sĩ cho biết căn bệnh này nguy hiểm ra sao và điều trị thế nào?

ThS.BS Nguyễn Hương Trà, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Mụn rộp sinh dục là bệnh lây truyền qua đường tình dục do virus Herpes Simplex (HSV) gây ra. Khi xâm nhập, virus tấn công các tế bào biểu mô rồi di chuyển dọc theo dây thần kinh ngoại biên, ẩn náu trong tế bào thần kinh và có thể tồn tại nhiều năm. HSV có hai loại chính: HSV-1 và HSV-2, thời gian ủ bệnh thường từ 2 đến 12 ngày.

Triệu chứng thường gặp gồm sốt, nhức đầu, đau cơ, cảm giác mệt mỏi giống cúm. Nhiều người nhiễm HSV-2 có thể không xuất hiện lở loét hoặc chỉ có biểu hiện rất nhẹ. Tuy nhiên, dấu hiệu điển hình ở người có triệu chứng là đau rát, nổi mụn nước rồi loét ở vùng sinh dục hoặc quanh trực tràng.

Việc điều trị phụ thuộc mức độ bệnh. Với nhiễm trùng tiên phát, bệnh nhân có thể dùng thuốc kháng virus như Acyclovir 400 mg, uống 3 lần/ngày, hoặc Valacyclovir 1 g, uống 2 lần/ngày, kéo dài 7-10 ngày. Trường hợp nặng hoặc lan rộng, bệnh nhân được chỉ định Acyclovir tiêm tĩnh mạch (5-10 mg/kg, mỗi 8 giờ, trong 2-7 ngày), sau đó chuyển sang thuốc uống để hoàn thành liệu trình 10 ngày.