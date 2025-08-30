Triệu chứng khi nhiễm virus HPV

HPV là loại virus lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất và có một số chủng có nguy cơ cao gây ung thư, nhất là ung thư cổ tử cung. Vậy khi nhiễm HPV có triệu chứng không?

Nhiễm virus HPV có thể không gây ra triệu chứng.

HPV (Human Papilloma Virus) là một loại virus gây u nhú ở người lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất thế giới hiện nay và là yếu tố có liên quan đến 90% các trường hợp ung thư cổ tử cung.

HPV không chỉ là một chủng virus mà nó có rất nhiều chủng khác nhau nhưng không phải tất cả trong số đó đều gây bệnh nghiêm trọng. Một số chủng virus chỉ gây ra mụn ở bộ phận sinh dục và hậu môn. Một số chủng nguy hiểm có thể xâm nhập, gây bệnh ở bên trong cơ quan sinh dục và trở thành nguyên nhân gây nên các loại ung thư ở cổ tử cung, hậu môn và các bộ phận sinh dục khác.

HPV có thể lây lan từ người này sang người khác khi tiếp xúc da với da, đặc biệt là lây lan thông qua quan hệ tình dục, bao gồm cả quan hệ tình dục qua đường âm đạo, hậu môn, thậm chí cả đường miệng.

HPV có thể lây lan sang người khác ngay cả khi người bị nhiễm không có dấu hiệu hoặc triệu chứng. Nhiễm HPV có nhiều khả năng xảy ra ở những người có nhiều bạn tình.

Nhiễm virus HPV có triệu chứng không?

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, virus HPV có thể không gây ra bất kỳ triệu chứng nào vì loại virus này lây lan qua tiếp xúc da kề da. Người nhiễm HPV có thể không biết mình mắc bệnh trừ khi họ được xét nghiệm định kỳ hoặc xuất hiện các dấu hiệu và triệu chứng.

Nếu một người bị nhiễm HPV, virus có thể gây ra hoặc không gây ra các dấu hiệu hoặc triệu chứng tùy thuộc vào loại HPV đã lây nhiễm và vị trí nhiễm trùng. Ở hầu hết mọi người, hệ thống miễn dịch của cơ thể có thể tự loại bỏ hoặc kiểm soát nhiễm trùng HPV. Tuy nhiên, đôi khi tình trạng nhiễm trùng không biến mất.

Một số người có nguy cơ cao hơn mắc các vấn đề sức khỏe liên quan đến HPV. Điều này có nghĩa là nếu bị nhiễm HPV, họ có nhiều khả năng xuất hiện các triệu chứng hoặc các vấn đề khác như những người có hệ miễn dịch yếu (ví dụ nhiễm HIV/AIDS).

Nếu HPV gây ra triệu chứng, các triệu chứng sẽ tùy thuộc vào loại HPV - da (ảnh hưởng đến da) hoặc niêm mạc (ảnh hưởng đến bộ phận sinh dục, miệng hoặc cổ họng).

Các triệu chứng có thể có của các loại HPV trên da

Các loại HPV ở da sống trên da. Những loại HPV này có thể gây ra mụn cóc ở các vùng như cánh tay, ngực, bàn tay hoặc bàn chân.

Các triệu chứng có thể có của các loại HPV niêm mạc

Các loại HPV niêm mạc sống bên trong cơ thể trên niêm mạc. Niêm mạc là lớp bề mặt ẩm ướt lót các cơ quan và bộ phận của cơ thể mở ra bên ngoài như niêm mạc âm đạo, hậu môn, miệng và cổ họng.

HPV niêm mạc nguy cơ thấp đôi khi có thể gây ra mụn cóc hình súp lơ quanh bộ phận sinh dục hoặc hậu môn. HPV niêm mạc nguy cơ cao cuối cùng có thể gây ra một số loại ung thư.

Các loại ung thư liên quan đến HPV bao gồm: Ung thư cổ tử cung, ung thư âm hộ, ung thư âm đạo, ung thư dương vật, ung thư hậu môn, ung thư miệng và họng.

Có thể phòng ngừa HPV và các loại ung thư liên quan đến HPV không?

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, không có cách nào chắc chắn để ngăn ngừa nhiễm các loại HPV khác nhau. Tuy nhiên, có những điều mọi người có thể làm để giảm nguy cơ nhiễm trùng và bảo vệ trẻ em khỏi các bệnh ung thư liên quan đến HPV khi trưởng thành.

Cách tốt nhất để ngăn ngừa HPV và các bệnh trong tương lai do HPV gây ra là tiêm vaccine phòng ngừa HPV. Vaccine được chấp thuận sử dụng cho cả nam và nữ, chủ yếu là bé trai và bé gái. Tiêm vaccine đúng lịch giúp bảo vệ trẻ em khỏi các loại HPV niêm mạc phổ biến nhất có thể gây ra mụn cóc sinh dục và ung thư sau này.

Ngoài ra, chúng ta có thể phòng ngừa nhiễm HPV bằng cách bảo vệ bản thân khi quan hệ tình dục và tiếp xúc da kề da. Tránh hoàn toàn mọi tiếp xúc với các vùng cơ thể có khả năng bị nhiễm trùng (như miệng, hậu môn và bộ phận sinh dục).

Hạn chế số lượng bạn tình và tránh quan hệ tình dục với những người đã có nhiều bạn tình khác có thể giúp giảm nguy cơ phơi nhiễm HPV sinh dục...