Triệu chứng mơ hồ dễ bị bỏ qua của bệnh sán dây nhỏ

Hơn 20 triệu người trên thế giới mắc sán dây nhỏ. Bệnh tiến triển âm thầm nhưng gây hàng loạt triệu chứng như mệt mỏi, chán ăn, sút cân, thậm chí co giật.

Hình ảnh trứng sán dây nhỏ Hymenolepiasis của bệnh nhân đến khám. Ảnh: BVCC.

ThS.BS Văn Thị Thơ, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng, Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, cho biết tại Việt Nam, nhiều trường hợp mắc sán dây nhỏ được phát hiện mắc bệnh. Tuy nhiên, do bệnh diễn biến âm thầm nên dễ bị bỏ qua.

Bệnh sán dây nhỏ Hymenolepiasis do 2 loài sán gây ra: Hymenolepis nana (sán dây lùn) và Hymenolepis diminuta (sán dây chuột).

"Bất kỳ ai cũng có thể bị nhiễm bệnh, kể cả trẻ nhỏ", bác sĩ Thơ nhấn mạnh.

Trên thế giới, có khoảng 20 triệu người nhiễm sán dây nhỏ, phổ biến ở các quốc gia vùng ôn đới, đặc biệt tại những khu vực có điều kiện vệ sinh kém, môi trường sống tập trung. Bệnh thường gặp ở trẻ dưới 15 tuổi. Tỷ lệ mắc dao động từ 1% ở phía nam của Mỹ đến 9% ở Argentina và có nơi lên tới 97,3% tại Nga.

Theo bác sĩ Thơ, phần lớn người bệnh không có triệu chứng rõ rệt. Tuy nhiên, nếu nhiễm số lượng sán lớn, bệnh nhân có thể gặp các dấu hiệu như: mệt mỏi, chán ăn, sụt cân, đau đầu, ngứa vùng thân dưới. Một số trường hợp nặng còn xuất hiện rối loạn thần kinh như mất ngủ, chóng mặt, thậm chí co giật.

Nguyên nhân gây bệnh là nuốt phải trứng sán dây nhỏ có trong ngũ cốc, thực phẩm, nước uống, bàn tay bẩn hoặc ấu trùng từ động vật gặm nhấm (chuột), côn trùng (gián, mọt cám). Khi đi vào cơ thể, sán khu trú tại nhung mao ruột non, gây tổn thương và các rối loạn tiêu hóa như đau bụng vùng thượng vị, quanh rốn, mệt mỏi, sút cân. Người bệnh chưa được điều trị cũng là nguồn lây cho cộng đồng.

Để phòng ngừa, bác sĩ khuyến cáo:

Rửa tay bằng nước sạch và xà phòng sau khi đi vệ sinh, thay tã, trước khi ăn hoặc chế biến thực phẩm.

Tập cho trẻ thói quen rửa tay để hạn chế nguy cơ nhiễm bệnh.

Khi đi du lịch đến nơi có nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, cần rửa sạch, gọt vỏ hoặc nấu chín rau quả bằng nước an toàn như nước đun sôi, nước đóng chai.