Triệu chứng sớm của bệnh viêm gan A

Viêm gan A tưởng chừng chỉ là bệnh nhẹ, song virus có thể "ẩn mình" trong nước uống, thực phẩm bẩn và lây lan trong cộng đồng. Một số ca còn diễn tiến nặng, gây suy gan cấp.

Viêm gan virus A là bệnh nhiễm trùng gan cấp tính do virus viêm gan A (HAV) gây ra. Ảnh: Unsplash.

Điều dưỡng Thân Thị Phượng, khoa Bệnh lây đường máu (A4-A), Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết viêm gan virus A là bệnh nhiễm trùng gan cấp tính do virus viêm gan A (HAV) gây ra. Căn bệnh này chủ yếu lây qua đường tiêu hóa, thường do ăn thực phẩm hoặc uống nước bị ô nhiễm.

Dù phần lớn các trường hợp bệnh diễn tiến nhẹ và có thể tự khỏi, song một số ít bệnh nhân - đặc biệt là người cao tuổi hoặc có sẵn bệnh lý về gan - có thể gặp biến chứng suy gan cấp nguy hiểm.

Về đặc điểm virus học, HAV là virus RNA thuộc họ Picornaviridae, không có vỏ bọc và có kích thước chỉ khoảng 27-28 nm. Đây là loại virus có khả năng tồn tại lâu trong môi trường, kể cả trong nước, thực phẩm hoặc trên các bề mặt bị ô nhiễm.

Virus HAV lây truyền chủ yếu qua đường phân - miệng. Người bệnh có thể nhiễm virus khi ăn hoặc uống thực phẩm, nước nhiễm bẩn, tiếp xúc gần gũi với người mang bệnh (bao gồm quan hệ tình dục, nhất là qua đường miệng - hậu môn), hoặc sử dụng chung vật dụng cá nhân với người nhiễm.

"Ở Việt Nam, nguy cơ lây nhiễm cao hơn tại các khu vực có điều kiện vệ sinh kém, nguồn nước không đảm bảo và thói quen ăn uống không hợp vệ sinh", điều dưỡng Thân Thị Phượng nói.

Bệnh có thời gian ủ khoảng 14-28 ngày. Khi phát bệnh, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như sốt nhẹ, mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, nước tiểu sẫm màu, phân bạc màu, vàng da và vàng mắt. Ở trẻ dưới 6 tuổi, các triệu chứng thường không rõ ràng, song vẫn có thể lây virus cho người khác.

Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho viêm gan A. Việc điều trị chủ yếu là chăm sóc và hỗ trợ, bao gồm nghỉ ngơi đầy đủ, bổ sung dinh dưỡng hợp lý, đảm bảo nước và điện giải. Người bệnh cần tránh sử dụng các thuốc gây hại cho gan, chẳng hạn paracetamol.

Phần lớn bệnh nhân hồi phục hoàn toàn sau vài tuần đến vài tháng và có miễn dịch suốt đời. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần theo dõi sát diễn tiến và nhập viện nếu xuất hiện dấu hiệu suy gan cấp.