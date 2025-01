Triệu phú dùng máu của con trai 18 tuổi để tạo ra 'thế hệ không chết'

Bryan Johnson, triệu phú 47 tuổi, chi 2 triệu USD/năm để "đảo ngược tuổi sinh học" và trong một bộ phim tài liệu mới, ông mong muốn mọi người noi gương mình.

Bryan Johnson nỗ lực để không chết.

Bryan Johnson - triệu phú sinh học người Mỹ đã kiếm được gia tài lớn sau khi bán ứng dụng thanh toán do mình sáng lập - biết rõ những người hoài nghi lan truyền trên mạng xã hội kể từ khi ông nổi tiếng vào tháng 1/2023.

Nhiều người chỉ trích việc ông dành toàn bộ thời gian để tập luyện các liệu pháp, mỗi ngày nạp vào người hơn 50 loại hỗn hợp vitamin và khoáng chất, kiểm tra nhịp tim, sóng não và cả sự cương cứng - yếu tố phản ánh sức khỏe nam giới.

Việc Johnson từng truyền máu của con trai 17 tuổi vào cơ thể cũng nhằm làm chậm quá trình lão hóa, sống lâu hơn và hướng đến mục tiêu như khẩu hiệu của ông: "Don't Die" (tạm dịch: Đừng chết).

Thế hệ đầu tiên không chết?

"Khi tôi bắt đầu chuyện này, mọi người nhìn tôi như thể 'một gã tỷ phú công nghệ lập dị, một con ma cà rồng uống máu con trai mình'", Johnson nói trong cuộc gọi video với tờ The Guardian.

"Tôi cho rằng họ nghĩ đúng. Ngoài ra, tôi còn là một vận động viên trẻ hóa chuyên nghiệp. Tôi đang tạo ra một môn thể thao mới. Cái chết luôn là thứ không thể tránh, nhưng tôi đã đặt ra câu hỏi như thế này: 'Liệu chúng ta có phải thế hệ đầu tiên không chết?'".

Mọi tâm huyết của Johnson đổ dồn để đảo ngược tuổi sinh học.

Johnson, nhân vật chính đằng sau bộ phim tài liệu mới của Netflix, có tên "Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever" (tạm dịch: Đừng chết: Người đàn ông muốn trở nên bất tử), giải thích rằng ông sẽ giành huy chương vàng tại Thế vận hội về sức khỏe, nếu có một thứ như vậy.

Ông còn xây dựng trang web revivalolympics.com, nơi mọi người có thể đăng ký các bộ dụng cụ thử nghiệm để đo tốc độ lão hóa của họ và chạy đua với những người khác trong "cộng đồng".

Với việc tuân theo chế độ ăn kiêng, tập thể dục và chế độ ngủ nghiêm ngặt, Johnson tuyên bố đã giảm tốc độ lão hóa của mình xuống còn 0,64, nghĩa là mỗi năm ông chỉ già đi 7,5 tháng.

Nhưng hiện tại, ông đang bị một số ít thành viên trên trang web vượt mặt trên bảng xếp hạng của chính mình.

Johnson nói rằng rất phấn khích khi tham gia cuộc gọi video phỏng vấn từ nhà riêng ở Los Angeles (Mỹ). Ông vừa mới bước xuống máy tập elip chỉ 10 phút trước đó, hoàn thành chế độ tập luyện 4x4 kéo dài một giờ (trong đó, người tập có thể nghỉ ngơi sau mỗi 4 phút).

"Hãy xem những điểm đột biến tôi mới đạt được này", ông nói khi giơ điện thoại lên, cho xem biểu đồ đo hiệu suất của mình.

Một báo cáo thể hiện nhịp tim tối đa của ông là 189 cho thấy độ tuổi sinh học là 31, và độ bão hòa oxy trong cơ và VO2 max của ông tương đương một thanh niên 18 tuổi.

Johnson đã bỏ những thứ mà ông cho rằng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc nhất thời nhưng có thể đẩy nhanh tiến trình lão hóa như ăn pizza, uống bia hay thức đêm.

"Tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc hơn lúc này", vị triệu phú nói về những gì ông đang làm để hướng tới mục tiêu trẻ mãi không già.

Hệ tư tưởng "Don't Die"

Rõ ràng, Johnson dễ dàng tiếp cận những mục tiêu không tưởng về sức khỏe khi ở vị thế của một triệu phú công nghệ. Việc truyền máu và rapamycin (một loại thuốc kéo dài tuổi thọ ở chuột), cùng các phương pháp điều trị bằng ánh sáng và oxy có lẽ chỉ những người thuộc tầng lớp giàu có như ông mới đủ khả năng chi trả.

Johnson truyền cảm hứng cho nhiều người khác theo đuổi mục tiêu lão hóa ngược.

Nhưng những thói quen nghiêm ngặt khác mà ông đã thiết lập như tập thể dục hay ngủ đúng giờ thì bất cứ ai cũng có thể áp dụng.

"Hầu hết lợi ích mà Bryan nhận được là thông qua giấc ngủ, chế độ ăn uống và tập thể dục. Đó là những thứ mà tất cả chúng ta đều có thể có ở các mức độ khác nhau", Chris Smith, đạo diễn của bộ phim tài liệu, cho biết.

Smith bắt đầu quay phim vào tháng 3/2023, ngay sau khi tin tức về việc Johnson đã chi 2 triệu USD /năm để trở lại tuổi 18 bùng nổ.

Đạo diễn cho biết việc dành thời gian với Johnson đã thúc đẩy ông suy nghĩ sâu sắc và có chủ đích hơn với sức khỏe của chính mình kể từ đó.

"Cuối cùng, như Brian nói trong phim, anh ấy đang cố gắng để xem điều gì có thể xảy ra, để tất cả chúng ta đều có thể hưởng lợi từ điều đó", Smith nói.

Nhưng bộ phim tài liệu về người đàn ông phía sau những tiêu đề báo chí giật gân - người khoe khoang số liệu sinh trắc học trên mạng xã hội - cũng đặt ra nhiều hoài nghi.

Mặt khác, các bác sĩ và nhà khoa học xuất hiện trong phim tài liệu của Smith nhìn chung đều đồng ý rằng việc Johnson thử nghiệm nhiều phương pháp điều trị và liệu pháp cùng lúc sẽ không tạo ra cơ sở khoa học vững chắc, vì không biết chính xác lợi ích đến từ đâu.

Đối với Johnson, "Don't Die" là một hệ tư tưởng kết hợp mong muốn sống lâu hơn của con người với những tiến bộ khoa học, một sự kết hợp xứng tầm khoa học viễn tưởng mà ông hy vọng sẽ đủ sức thay đổi cuộc chơi đối với loài người.

"Don't Die là chính trị, kinh tế, đạo đức, xã hội, tôn giáo, tâm linh. Đồng thời, nó mang tính số liệu. Về cơ bản, nó được xây dựng dựa trên vật lý. Đó là một hệ tư tưởng thực tế mà AI có thể triển khai", ông nói.