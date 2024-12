Triệu tập 2 người đàn ông đánh tới tấp tài xế xe tải ở Bình Phước

Ngày 17/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước cho biết đơn vị này đang phối hợp với Công an TP Đồng Xoài điều tra, làm rõ vụ việc tài xế bị hành hung khi tham gia giao thông trên đường.

Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng đã xác định được danh tính 2 người đàn ông có hành vi đánh đập tài xế và triệu tập để làm việc.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh tài xế xe tải chở hàng bị 2 người đàn ông chặn đánh tới tấp. Đoạn clip này sau đó được chia sẻ nhanh chóng khiến nhiều người bức xúc.

Theo nội dung clip, vào chiều 15/12, một tài xế điều khiển xe tải chở hàng lưu thông trên đường ĐT741 qua địa bàn TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, trên cabin còn có một người phụ nữ và trẻ em đi cùng.

Khi chiếc xe này dừng đèn đỏ, thì một ôtô bán tải vượt lên song song, sau đó, 2 người đàn ông bước xuống mở tung cửa xe tải, dùng tay đấm túi bụi tài xế ngay trên vô lăng, sau đó một người đàn ông tiếp tục leo lên cabin dùng tay đấm liên tiếp vào đầu, mặt của tài xế trước sự chứng kiến của người phụ nữ và trẻ em.

Theo tài xế xe tải, trước đó, anh thấy chiếc ôtô bán tải đi phía trước thắng lại, nên anh đánh lái sang trái để tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên, khi đang dừng đèn đỏ, thì 2 người đàn ông hành hung anh vì cho rằng anh vượt ẩu.

Liên quan đến vụ việc này, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cũng có công văn chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, địa phương khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ. Sau khi có kết quả xác minh, đánh giá thông tin, tài liệu và hành vi của từng đối tượng, tham mưu xử lý theo quy định trước ngày 25/12.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nếu hành vi của các đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

