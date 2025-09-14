Triệu tập 3 đối tượng côn đồ hành hung phụ nữ ở Phú Thọ

Công an xã Tam Đảo làm rõ danh tính và triệu tập 3 người đàn ông hành hung phụ nữ đến thương tích do mâu thuẫn nợ nần với chồng nạn nhân.

Ngày 13/9, Công an xã Tam Đảo (Phú Thọ) triệu tập 3 đối tượng côn đồ hành hung phụ nữ ở thôn Núc Thượng, xã Tam Đảo để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Những người bị triệu tập gồm Nguyễn Hữu Thành (SN 1991, xã Tam Dương Bắc); Nguyễn Văn Ánh (SN 1994, trú tại phường Vĩnh Phúc) và Liễu Trường Giang (SN 2001, trú tại xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Nguyễn Hữu Thành tại cơ quan công an.

Đồng thời, Công an xã Tam Đảo ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Thành về hành vi Cố ý gây thương tích. Nguyễn Hữu Thành là đối tượng chính trong vụ việc hành hung chị L.T.D. (thôn Núc Thượng, xã Tam Đảo). Quá trình làm việc, Nguyễn Hữu Thành khai nhận toàn bộ hành vi.

Bước đầu xác định nguyên nhân do chồng chị D. là H.V.B. (SN 1979) vay tiền của Thành. Tối 11/9, anh ta cùng Ánh và Giang đến nhà con nợ để đòi tiền. Tại đây, nhóm đối tượng không gặp được anh B. nên đã hành hung chị D., gây thương tích.

Nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Phúc.

Nhóm côn đồ hành hung phụ nữ. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo camera ghi lại, 3 người đàn ông xông vào nhà, lúc này chỉ có chị D. ở phòng khách. Một người đấm vào mặt khiến người phụ nữ ngã ra sàn. Ngay sau đó, tên này đạp, đá liên tiếp vào vùng đầu chị D., mặc cho nạn nhân ôm đầu van xin. Người đàn ông khác rút hung khí định ra tay với nạn nhân.

Người phụ nữ sợ hãi, nắm chặt hung khí để tránh những đòn nguy hiểm. Tuy vậy, 2 người đàn ông vẫn không chịu buông tha, tiếp tục đánh đập nạn nhân.

Người đàn ông thứ 3 trong clip chứng kiến vụ việc ngăn cản, sau đó một người khác bên ngoài xuất hiện, nhóm côn đồ mới chịu dừng tay và rời đi.

Công an xã Tam Đảo đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan theo quy định.