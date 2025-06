Triệu tập hơn 30 đối tượng đánh hội đồng cô gái 19 tuổi

Tại buổi làm việc, nhóm đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi đánh cô gái 19 tuổi và cho biết lý do chỉ vì "nhìn thấy ghét".

Chiều 16/6, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Kon Tum cho biết liên quan đến vụ việc một nhóm đối tượng đánh hội đồng một cô gái, phát trực tiếp trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận vào đêm 14/6, đến nay, đơn vị đã triệu tập, làm việc với hơn 30 đối tượng liên quan.

Trước đó, vào đêm 14/6, một đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt, ghi lại cảnh một nhóm thanh niên tụ tập đánh hội đồng một nữ sinh ngay giữa hẻm tối.

Đáng chú ý, trong video clip còn xuất hiện hình ảnh một vật thể có hình dạng giống súng, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về an ninh, trật tự và tình trạng bạo lực trong giới trẻ. Hàng loạt bình luận yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, truy bắt các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm minh.

Hình ảnh cô gái bị nhóm đối tượng đánh hội đồng. Ảnh: Cắt video clip.

Sau khi nhận được thông tin, ngay trong đêm, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Kon Tum đã vào cuộc.

Sau quá trình rà soát khẩn trương, lực lượng chức năng đã xác định hiện trường xảy ra vụ việc là hẻm 95, đường Võ Nguyên Giáp, phường Duy Tân, TP Kon Tum. Tính đến chiều 15/6, hơn 30 đối tượng liên quan vụ việc đã được triệu tập để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, nạn nhân được xác định là em T.H., một nữ sinh còn rất trẻ.

Tại buổi làm việc, nhóm đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi và cũng nêu ra lý do đánh em T.H. chỉ vì "nhìn thấy ghét". Để thực hiện hành vi, nhóm này đã hẹn em T.H. đến khu vực nói trên để "nói chuyện", nhưng thực chất là dàn cảnh đánh hội đồng.

Theo đó, vào tối 14/6, T.H. đã đến điểm hẹn cùng bạn trai là N.H.A. Khi vừa đến nơi, 2 bên đã xảy ra tranh cãi. Nhóm đối tượng đã xông vào đánh hội đồng em T.H. và phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Lúc này, N.H.A bất ngờ rút từ trong người ra một khẩu súng, chĩa về phía đám đông để đe dọa những người có mặt tại hiện trường, khiến tình hình trở nên hỗn loạn và nguy hiểm. Ngay sau vụ việc kết thúc, khẩu súng cũng được đem đi cất giấu.

Bằng các biện pháp nghiệp, các trinh sát của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh xác định khẩu súng này do N.A.Q (SN 2005, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum) đặt mua trên mạng và giao cho N.H.A sử dụng.