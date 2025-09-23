Triệu tập nam thanh niên đánh thai phụ và hỏi 'biết tao là ai không?'

Liên quan vụ nam thanh niên hành hung, liên tục đe dọa thai phụ do mâu thuẫn khi mua bán hàng hóa, Công an phường Tuy Hòa đã mời nam thanh niên này lên làm việc.

Sáng 23/9, Công an phường Tuy Hòa mời Trần Triệu Quí (SN 2000, trú khu phố Ninh Tịnh 6, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) liên trụ sở công an làm việc về sự việc đánh thai phụ gây xôn xao trên mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, Quí thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Công an phường đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý.

Công an mời Trần Triệu Quí lên làm việc.

Như Báo Điện tử VTC News đã đưa tin, ngày 21/9, Công an phường Tuy Hòa tiếp nhận nguồn tin của chị Lê Thị Kim N. (SN 1990, trú khu phố Ninh Tịnh 6, phường Bình Kiến) về việc chị N. bị một nam thanh niên đánh tại đường Phạm Ngọc Thạch thuộc khu phố Ninh Tịnh 4, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Trong clip do chi N. chia sẻ, nam thanh niên đến tiệm tạp hóa của chị mua 3 gói mì với giá 30.000 đồng. Khi nghe giá, đối tượng buông lời chửi bới, sau đó đá vào bụng chị N., mặc cho nạn nhân đang mang thai.

Không dừng lại, người này còn tấn công mẹ chị N., ném dép và liên tục gào thét: "Mày biết tao là ai không?" trong nhiều phút rồi mới rời khỏi hiện trường.

Sau sự việc, chị N. vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Đại diện bệnh viện xác nhận, sản phụ nhập viện lúc gần 2h ngày 21/9 trong tình trạng chấn thương vùng bụng, lưng dưới và chậu hông. Các bác sĩ sản khoa chẩn đoán chị N. bị động thai khi đang mang thai 17 tuần, có nguy cơ sẩy thai do bị đánh và yêu cầu nhập viện dưỡng thai.

Nam thanh niên vung tay đánh người phụ nữ mang bầu.

Sau khi clip đăng tải trên mạng xã hội, tối 22/9, là mẹ của thanh niên này đã tìm đến quán để xin lỗi chị N.

Theo lời chị N., khoảng 19h, trời mưa lớn, người phụ nữ mặc áo mưa vừa khóc vừa nói: "Cô không có mạng xã hội nên không biết sự việc, chỉ khi công an đến nhà mới hay, nên vội chạy xuống xin lỗi con. Con dại cái mang, cô sẽ dẫn con đi khám và chịu toàn bộ viện phí".

Tuy nhiên, chị N. cho biết chỉ có mẹ của thanh niên đến xin lỗi, còn người trực tiếp hành hung vẫn chưa xuất hiện, thậm chí còn tiếp tục đe dọa.