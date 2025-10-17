Triệu tập người đàn ông tát cháu bé 8 tuổi ở khu vui chơi tại Hà Nội

Ngày 17/10, Công an phường Bồ Đề (Hà Nội) đã triệu tập người đàn ông có hành vi tát cháu bé 8 tuổi tại khu vui chơi trên địa bàn, gây bức xúc dư luận.

Sự việc xảy ra vào tối 16/10, tại khu vui chơi trẻ em Zin Zin (hẻm 268/21/55 Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, Hà Nội).

Chị L.T.T.H (SN 1986, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) cho biết khoảng 20h54 cùng ngày, trong lúc các bé đang chơi đuổi bắt và ném bóng nhựa, con trai chị (8 tuổi) vô tình ném trúng một bé khác. Bất ngờ, bố của bé kia đã tiến tới, tát mạnh vào mặt khiến con của chị bị sưng má và ù tai.

Hình ảnh người đàn ông đánh trẻ trong clip.

Sau sự việc, gia đình đã đưa bé đi khám. Bác sĩ kết luận cháu bị sưng má. Riêng tai, để xác định có tổn thương hay không, gia đình sẽ đưa bé đi kiểm tra thêm vào chiều 17/10.

Trưa 17/10, chị H đã đến Công an phường Bồ Đề trình báo sự việc, đồng thời cung cấp đoạn clip và các thông tin liên quan.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bồ Đề đã nhanh chóng xác minh sự việc và tiến hành triệu tập người đàn ông đánh trẻ trong đoạn clip cùng những người liên quan đến trụ sở cơ quan công an để làm việc.