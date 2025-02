Triệu tập nhóm thanh niên cầm kiếm bắt 'tình địch' quỳ ở sân bóng

Theo thông tin ban đầu, do Đinh Quang Minh và Tống An Khánh cùng yêu một người, sau đó Minh mang kiếm đến sân bóng để "nói chuyện" với Khánh.

Cụ thể, khoảng 16h30 ngày 22/2, tại sân bóng Hưng Phương, xóm 6 Đồng Nhân, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ việc nhóm thanh thiếu niên cầm theo hung khí xông vào sân, đe dọa, bắt một thanh niên đang chơi đá bóng quỳ xuống. Clip về sự vụ sau đó lan truyền trên mạng xã hội.

Nhóm đối tượng bắt "tình địch" quỳ ở sân bóng. Ảnh: Cắt từ clip.

Trước tình hình đó, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô tiến hành đồng bộ các biện pháp công tác điều tra để xử lý theo quy định.

Sau khi tiến hành điều tra, cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng để làm rõ vụ việc. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Đinh Quang Minh (sinh năm 2007, trú tại thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, thành phố Hoa Lư) và Tống An Khánh (sinh năm 2008, trú tại xóm Trong, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô) cùng yêu một người, dẫn đến xung đột, mâu thuẫn.

Đinh Quang Minh tại cơ quan công an. Ảnh: CA Ninh Bình.

Vào khoảng 16h30 ngày 22/2, khi phát hiện Tống An Khánh đang chơi bóng tại sân Hưng Phương, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, Đinh Quang Minh đã rủ thêm 8 thanh niên khác, sinh năm 2004-2009, đến từ xã Yên Sơn (TP Tam Điệp) và xã Khánh Thượng (huyện Yên Mô) để đến gặp và dằn mặt Tống An Khánh.

Sau đó, Minh cầm theo kiếm cùng 4 người khác xông vào sân bóng tìm Khánh và lôi nạn nhân về phía cuối sân. Tại đây, 2 đối tượng dùng chân tay đánh Khánh, còn Minh cầm kiếm đe dọa, uy hiếp bắt Tống An Khánh quỳ xuống xin lỗi. Sau đó do được mọi người can ngăn, Đinh Quang Minh và các đối tượng rời khỏi hiện trường.