Triều Tiên mở quán bia hút khách Nga

Triều Tiên vừa mở một quán bia quy mô lớn tại thành phố Rason, khu vực giáp biên giới Nga - Trung, nhằm thu hút du khách Nga và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Bia được trưng bày trong quán. Ảnh: Yonhap.

Quán bia mới mang tên “Tumen River Beer House” tại thành phố đặc biệt Rason - cửa ngõ quan trọng kết nối với Nga.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên, lễ khai trương với sự tham dự của nhiều lãnh đạo địa phương như Shin Young-chul, Tổng thư ký Ủy ban thành phố Rason, và Shin Chang-il, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Rason.

Khung cảnh nhìn từ bên ngoài quán bia. Ảnh: Yonhap.

Đài truyền hình cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng các nhà máy bia hiện đại tại nhiều tỉnh thành, trong đó có Nhà máy bia Hwasong Daedonggang. Ông cũng đưa ra những hướng dẫn cụ thể liên quan đến thiết kế và vận hành các cơ sở sản xuất bia, góp phần mở rộng ngành dịch vụ giải trí của đất nước.

Hình ảnh do truyền thông công bố cho thấy quán bia mới có thiết kế hai tầng, nổi bật với họa tiết bọt bia trên các bức tường và một tác phẩm điêu khắc lớn ngay lối vào. Bên trong, không gian được chia thành các khu vực nhỏ cho khách thưởng thức bia, cùng khu vực rộng hơn dành cho các bữa tiệc, sự kiện công ty.

Nguồn cung cấp bia chính cho quán đến từ Nhà máy chế biến tổng hợp Rason Rongsong, với nhiều loại bia khác nhau. Đáng chú ý, loại bia “Tumen River 11” sản xuất tại đây còn được xuất khẩu sang vùng Viễn Đông của Nga, cho thấy chất lượng được công nhận ngoài biên giới Triều Tiên.

Bên trong quán rượu quy mô lớn Tumen River Beer House. Ảnh: Yonhap.

Theo giới quan sát, việc khai trương quán bia này nằm trong chiến lược phát triển khu vực ưu tiên của Kim Jong-un, đặc biệt là nhắm vào nhóm du khách Nga. Sau khi Triều Tiên và Nga ký kết Hiệp định Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm ngoái, hai bên đẩy mạnh hợp tác nâng cấp cơ sở hạ tầng quanh sông Đồ Môn (Tumen). Hiện khu vực này mới chỉ có một cây cầu đường sắt phục vụ tàu hỏa. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết một cây cầu dành riêng cho ô tô dự kiến sẽ được khánh thành vào năm tới.

Với những dự án hạ tầng này, lượng khách Nga đến Triều Tiên được kỳ vọng sẽ tăng mạnh trong tương lai, kéo theo nhu cầu về các cơ sở giải trí và dịch vụ như quán bia Tumen River Beer House cũng sẽ tăng theo. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm mở rộng ngành du lịch và thu hút ngoại tệ cho thành phố Rason nói riêng và Triều Tiên nói chung.