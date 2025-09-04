Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trò chơi quen thuộc khiến bé gái gặp biến chứng nặng

Bệnh nhi tại TP.HCM nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều vùng sinh dục sau khi té ngã lúc chơi patin. Bác sĩ phải phẫu thuật khẩn cấp trong đêm.

Trẻ chơi patin cần được mặc bảo hộ đầy đủ. Ảnh minh hoạ: Shutterstock.

Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) vừa tiếp nhận một bé gái trong tình trạng chảy máu nhiều ở vùng sinh dục sau tai nạn chơi patin.

Theo người nhà, khoảng 21h bé đang chơi thì ngã, đập mông xuống nền sân. Sau đó, trẻ bị chảy máu nhiều nên được đưa đến bệnh viện gần nhà sơ cứu trước khi chuyển gấp đến Bệnh viện Nhi đồng 2.

Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhi tỉnh táo, sinh hiệu ổn định nhưng đau nhiều vùng sinh dục, băng thấm máu và có nhiều máu cục che lấp khiến việc đánh giá vết thương khó khăn. Ê-kíp trực khoa Thận - Niệu đã băng ép cầm máu, giải thích tình trạng cho gia đình và nhanh chóng làm thủ tục phẫu thuật khẩn trong đêm.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn một giờ. Các bác sĩ phát hiện nhiều vết rách sâu ở vùng âm hộ và rìa hậu môn, may mắn niệu đạo và ống hậu môn không bị tổn thương.

ThS.BS Dương Hoàng Mai, khoa Thận - Niệu, Bệnh viện Nhi đồng 2, đã tiến hành khâu phục hồi vết thương cho bệnh nhi. Sau mổ, sức khỏe bé ổn định và được xuất viện sau 3 ngày.

TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết đây là lời cảnh báo cho phụ huynh về nguy cơ chấn thương vùng sinh dục ở trẻ nhỏ khi tham gia các hoạt động thể thao, đặc biệt là môn dễ ngã và có tốc độ như patin, xe trượt, xe đạp, cầu tuột.

Bác sĩ Thạch khuyến cáo phụ huynh cần:

  • Trang bị đầy đủ bảo hộ cho trẻ (mũ, găng, đệm bảo vệ hông - mông).
  • Luôn giám sát trẻ khi vui chơi, nhất là ở khu vực sân cứng, trơn trượt.
  • Đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi có chảy máu bất thường ở vùng sinh dục, tiểu khó, tiểu đau hoặc sưng nề.
  • Tránh tự ý xử trí tại nhà vì có thể khiến tổn thương nặng hơn.

Chấn thương vùng sinh dục ở trẻ em không phổ biến nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Sự quan tâm, giám sát của phụ huynh và trang bị bảo hộ phù hợp là biện pháp phòng tránh hiệu quả nhất.

