Trò lấy màng bọc thực phẩm quấn kín mặt Lê Dương Bảo Lâm gây phẫn nộ

Nhiều phụ huynh lo ngại cảnh Lê Dương Bảo Lâm bị quấn màng bọc kín mặt trong "2 Ngày 1 Đêm" có thể khiến trẻ bắt chước, ê-kíp phải lên tiếng xin lỗi.

Phân cảnh 2 nghệ sĩ quấn mặt Lê Dương Bảo Lâm bằng màng bọc thực phẩm. Ảnh: cắt từ clip.

Ngày 23/9, trước luồng ý kiến trái chiều tại phân cảnh dùng màng bọc thực phẩm quấn phần đầu của diễn viên Lê Dương Bảo Lâm ở tập 81 trong chương trình 2 Ngày 1 Đêm, ê-kíp gửi lời xin lỗi đến khán giả và cho biết sẽ tăng cường cảnh báo và nhắc nhở khán giả nhỏ tuổi không nên bắt chước, đồng thời rà soát chặt chẽ quy trình biên tập để hạn chế những hình ảnh có thể gây hiểu lầm.

"Việc nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm sử dụng màng bọc là giải pháp tạm thời để bảo vệ mái tóc đã tạo kiểu, có đục lỗ ở mũi, miệng, mắt và thực hiện dưới sự giám sát của ê-kíp sản xuất, đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ. Bên cạnh đó chương trình cũng có khuyến cáo khán giả không bắt chước trên chính nội dung phát sóng", ê-kíp viết.

Trước đó, tại phân cảnh 1 tiếng 58 phút 28 giây, Ngô Kiến Huy (một trong số dàn cast chính) đề xuất dùng màng bọc thực phẩm để che phần tóc nhuộm của diễn viên Lê Dương Bảo Lâm để chuẩn bị bước vào thử thách dưới nước.

Đáng chú ý, thay vì che phần tóc, các nghệ sĩ lại quấn lớp màng nhựa mỏng này kín mặt nam diễn viên hài.

Dù khoét lỗ trên mũi và mắt, cảnh quay trên nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con nhỏ xem chương trình.

Trò chơi dùng đầu xuyên thủng lớp màng nhựa thường xuyên xuất hiện trong chương trình "Running Man" Hàn Quốc. Ảnh: cắp từ clip.

Một số khán giả cho rằng trẻ em yêu thích chương trình có thể bắt chước theo trò chơi từ các nghệ sĩ. Do đó, việc lựa chọn kỹ càng hình thức thử thách nên cẩn trọng hơn. "Việc bọc quá nhiều lớp màng bọc hoặc bọc sát trên mặt có thể ngăn cản không khí thoát ra, gây ngạt thở, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không tháo bỏ kịp thời", một người dùng viết.

"Tốt nhất là cho trẻ em xem gì thì cũng phải giám sát, nếu thấy vấn đề này con có thể bắt chước thì ba mẹ nên nói ngay với con ngay lúc đấy. Để con hiểu là không được làm thế này", tài khoản Nguyễn Mai khuyến nghị.

"Đây là 1 chương trình lớn, phát sóng rộng rãi, tại sao lại đưa hình ảnh lấy màn bọc bọc đầu như vậy, trẻ con cũng xem, điều này sẽ làm cho trẻ con bắt trước. Đề nghị thanh lọc lại các chương trình và xét duyệt các trò chơi trước khi công chiếu. Tôi thật sự yêu thích chương trình, nhưng cái nào cần lên án phải lên án", người dùng Trinh Pham bày tỏ bức xúc.

Đây không phải là lần đầu tiên màng bọc thực phẩm được dùng để tạo ra "miếng hài" trong chương trình thực tế. Lớp màng mỏng này là đạo cụ quen thuộc trong show Running Man của Hàn Quốc.

Các nghệ sĩ sẽ dùng phần đầu xuyên thủng miếng màng từ nhựa PE. Việc dùng lực cố ép rách khiến khuôn mặt bị biến dạng, gây hài cho người xem.

Tuy nhiên, khác ở chỗ, chương trình từ xứ kim chi chỉ dùng một lớp màng được kéo căng, không quấn nhiều lớp như "2 ngày 1 đêm".

Vào năm 2016, một cậu bé 4 tuổi ở Ấn Độ tử vong do dùng màng bọc từ nhựa PE quấn chặt phần đầu, che kín khuôn mặt, mũi và miệng dẫn đến nghẹt thở. Sự việc xảy ra khi cậu tự chơi đùa ở nhà một mình. Theo India Today, nạn nhân được đưa đến bệnh viện sau đó, nhưng đã quá muộn.

Hậu quả tai hại khi quấn màng bọc thực phẩm kín mặt đã được chứng minh trong bài nghiên cứu khoa học Suffocation caused by plastic wrap covering the face combined with nitrous oxide inhalation (tạm dịch: Sự nghẹt thở do màng bọc nhựa che mặt kết hợp với việc hít phải khí oxit nitơ) của giảng viên Peter Mygind Leth năm 2017.

Peter đưa ví dụ thực tế từ thanh niên quá cố 17 tuổi được tìm thấy trong tình trạng đầu quấn miếng bọc nhựa từ nhà bếp. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy người này chết vì ngạt thở. Điều này đặc biệt nguy hiểm nếu hít thêm khí chứa oxit nitơ.