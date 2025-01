Trộm 'clip nóng' từ camera của nhiều gia đình để tống tiền

Ngày 15/1, Phòng An ninh mạng (Công an TP Đà Nẵng) cho biết phối hợp Công an quận Liên Chiểu phá chuyên án, bắt đối tượng cưỡng đoạt tài sản bằng video "nóng".

Trước đó, ngày 5/1, Công an quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) nhận đơn trình báo của người phụ nữ sinh sống trên địa bàn về việc bị đối tượng không rõ lai lịch sử dụng các tài khoản ảo tên "Thùy Linh", "Đạt" nhắn tin, gửi các hình ảnh, video clip "nóng" của người này. Đối tượng đe dọa, yêu cầu người phụ nữ này chuyển tiền, nếu không sẽ đưa các hình ảnh này lên mạng xã hội và gửi cho người thân, bạn bè. Vào cuộc điều tra, công an xác định nghi phạm thực hiện hành vi trên là Trần Quang Lương (2002, trú thôn Rẫy, Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình). Đối tượng Trần Quang Lương và tài khoản mạng xã hội ảo để đe dọa, tống tiền. Lương thường xuyên thay đổi chỗ ở và không có mặt tại địa phương, sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm qua mắt công an như sử dụng sim rác, tài khoản mạng xã hội ảo. Lương bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Phú Hòa (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) Tại cơ quan công an, đối tượng Lương khai nhận đã tham gia vào các hội nhóm chuyên thu thập các dữ liệu hình ảnh, clip nhạy cảm được ghi lại từ các thiết bị camera (đã bị "hack") được lắp đặt tại các hộ gia đình trên cả nước. Tiếp đó, đối tượng thu thập thông tin cá nhân của những người ở trong video, rồi sử dụng tài khoản ảo, sim rác để nhắn tin đe dọa, yêu cầu người bị hại chuyển tiền. Công an xác định Lương đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau phục vụ cho hoạt động trên với số tiền giao dịch hàng chục tỷ đồng. Công an quận Liên Chiểu đã ra quyết định tạm giữ đối với Trần Quang Lương để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản". Công an quận Liên Chiểu thông báo cho ai là bị hại hoặc người có liên quan đến các tài khoản trên hoặc các phương thức thủ đoạn tương tự thì liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu (địa chỉ 239 Hồ Tùng Mậu, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để trình báo.

